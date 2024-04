La pregunta que Manolo Lama lanza al Atlético de Madrid sobre su estilo para la próxima temporada

Con el sueño de la Champions finiquitado, al Atlético de Madrid ya solo le queda la pelea de clasificarse lo mejor posible en LaLiga, donde todavía no tiene asegurada la cuarta plaza de la tabla que da acceso a la Liga de Campeones de la próxima temporada.

La derrota por 4-2 frente al Borussia Dortmund provocó en El Partidazo de COPE una reflexión más completa que nunca sobre el estilo y sobre lo que ha cambiado esta temporada en el equipo de Diego Simeone que ha provocado que el equipo haya quedado lejos de los objetivos que se han ido quedando por el camino.

Gesto de tristeza en la plantilla del Atlético de Madrid en su visita a Dortmund. EFE





Si algo ha caracterizado el estilo del Atlético de Madrid en manos del entrenador argentino ha sido su fortaleza defensiva. En esa línea, Paco González interpretó en El Partidazo de COPE la situación que atraviesa el equipo colchonero esta temporada.

"Durante diez años hemos pensado que el Atlético de Simeone defendía mucho mejor de lo que atacaba. A día de hoy, ataca mejor que defiende. Y, a día de hoy, y en concreto, en este último mes, sus dos principales atacantes, no están".

González se refiere claramente a Antoine Griezmann y a Álvaro Morata. "Griezmann había vuelto, sí, vale, un día. Pero para mí, Griezmann es la mitad de lo que era en diciembre y Morata es una quinta parte. Ya es mala leche que cuando se enfrentan defensas malas contra defensas malas tus delanteros estén en un mal momento, y encima sin Memphis".

Álvaro Morata lamenta la ocasión fallada en el minuto 5 frente al Dortmund. EFE





Lama y la pregunta del futuro

La 'crisis' de goles encajados y de resultados que afronta el Atlético de Madrid se acrecenta más cuando juega lejos del Estadio Metropolitano. Fuera de casa, el equipo ha dejado escapar mucho más que de costumbre.

Para Manolo Lama, lo que provoca que el Atlético de Madrid sea mucho peor equipo visitante que local no lo determina el estilo, sino la simple fortaleza que te da jugar como local: "No termina de jugar bien fuera del Metropolitano porque defensivamente es un equipo muy débil. En casa, los equipos atacan, son agresivos y juegan más. Cuando juegan fuera, defienden, reculan y te dan campo".

Y como el problema en el Atlético de Madrid, para el comunicador, está en su debilidad defensiva, el equipo tiene que replantearse una cuestión importante de cara a la temporada que viene.

"Tiene que hacer un planteamiento de futuro: ¿qué es lo que quiere: jugar bonito y ser débil atrás o jugar feo y ser fuerte atrás?".

Calidad vs Físico

Para Lama, haber optado por la calidad le ha supuesto cierto lastre para otras cuestiones. "Vuelvo a incidir: si tú apuestas por la calidad como este año que parece que apuesta el Atleti por tener la bola, perfecto. Pero luego te va a pasar lo que te pasa, que cuando te sale un equipo que te come y te achucha, el Atlético de Madrid no tiene ni piernas, ni aire, ni robo de balón en el centro del campo, ni solidez atrás", analizó antes de poner como ejemplo dos nombres que no han alcanzado el rendimiento ideal.

Diego Simeone da órdenes desde el banquillo en el Signal Iduna Park de Dortmund. CORDONPRESS

"Koke de pivote no coge un rechace, a De Paul le dura la gasolina 60 minutos... Es que es muy difícil. Por eso, me imagino que el primer objetivo del Atleti será firmar un '5', que será Guido, un pivote que pegue, reparta y recoja rechaces, que a lo mejor sale la pelota más fea, pero necesita un equilibrio que no tiene ahora", indicó.

Guido Rodríguez, actual jugador del Betis, ya era objetivo del equipo de Gil Marín y Enrique Cerezo desde hace meses. El centrocampista decidió no renovar su contrato con el club verdiblanco precisamente por el interés del club madrileño. El jugador argentino es de los habituales en el once titular de Manuel Pelegrini.