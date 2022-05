Morientes cuenta a Juanma Castaño el robo que sufrió antes de jugar una final de Champions con el Real Madrid

Juanma Castaño y todo el equipo de 'El Partidazo de COPE' ya están en París con motivo de la cobertura especial que el equipo de 'Deportes COPE' está haciendo estos días por la final de la Champions League, en la que se enfrentarán el Real Madrid y el Liverpool.

Con motivo de esta cita, muchos madridistas se han desplazado hasta la capital francesa para apoyar a su equipo. Entre ellos algunas de los jugadores del Real Madrid que marcaron época y que también ha defendido el escudo madridista en otras finales continentales.

En este sentido, este jueves han estado en 'El Partidazo de COPE' Manolo Sanchís y Fernando Morientes, dos jugadores claves en la consecución de las tres Copas de Europa que sumó el Real Madrid entre los años 1998 y 2002.

Junto a Juanma Castaño, Sanchís y Morientes han repasado algunas de las anécdotas vividas en aquellas finales, sobre todo antes de que el árbitro pitase el inicio del partido. En este sentido, Morientes ha recordado una que vivió en la final de la octava, que también se celebró en París contra el Valencia.

El exjugador madridista ha explicado que le robaron cuatro entradas, que tenía reservadas para unos conocidos, horas antes del encuentro contra el equipo valencianista.

"En esa final recuerdo que me robaron cuatro entradas que dejé en recepción a un amigo", ha comenzado diciendo el jugador que después abrió el marcador frente al Valencia.

Más tarde, Juanma Castaño ha querido conocer más detalles de este hecho: "Te robaron cuatro entradas. ¿Tus amigos que hicieron?"

"Entraron, pero tuvieron que ir a la reventa y pagaron una fortuna. Se desplazaron desde Madrid. Lo que pasó es que nosotros dejamos un sobre y llevaba las entradas en la mano. Entonces le pregunté al de recepción, que yo creo que fueron los de recepción, si me podían dar un sobre. Me dieron un sobre y allí mismo metí las cuatro entradas. Lo cerré y puse el nombre de la persona que lo tenía que recoger", ha explicado Morientes.

Después, el jugador ha explicado que cuando estaba camino del estado le llamaron sus amigos para decirle que las entradas no estaban en el hotel: "Cuando estábamos en el autobús hacia el campo, yo pensando en otras cosas, recibo la llamada. Me pareció raro y no lo iba a coger. Me dijo mi amigo que en el hotel le decían que no había ningún sobre. En ese momento ya no le podía ayudar y después me contó que fue imposible, Habían desaparecido y se fueron a la reventa, donde pagaron una fortuna".