Manolo Lama desvela la llamada con Epi que tuvo la noche antes del encendido del pebetero en Barcelona 92

Si hay un momento clave en cada edición de los Juegos Olímpicos, es la ceremonia inaugural. París está ya totalmente blindada para la gran cita que comenzará a las 19:30 horas y durará casi cuatro. La que lo cambió todo fue la de Barcelona 92 y Manolo Lama desveló en El Partidazo de COPE una conversación que tuvo y que nunca había revelado.

Por primera vez en la historia, la apertura de unos Juegos Olímpicos será fuera de un estadio olímpico. El río Sena será el escenario que acogerá el inicio oficial del evento. Los deportistas, en vez de desfilar por la pista, recorrerán en 160 barcos las aguas del río ante la mirada de unos 300.000 espectadores.

Garantizar la seguridad en un espacio abierto de tal envergadura y con tanta asistencia ha sido el gran reto al que se han enfrentado los organizadores. Unos 45.000 policías y gendarmes estarán desplegados este viernes, además de unos 10.000 militares y de varios miles de vigilantes de seguridad privada.

El desfile comenzará en el puente de Austerlitz y recorrerá seis kilómetros río abajo hasta terminar frente a la Torre Eiffel. La ceremonia será abierta al público de manera gratuita para determinadas localidades, sin embargo, habrá entradas para zonas determinadas que su precio oscila entre los 90 euros hasta los 2.700.

Barcelona 92

De la única cita olímpica en la historia de España han quedado grabadas tres imágenes de la inolvidable la ceremonia inaugural de los Juegos de Barcelona 92: el "¡Hola!" con el que comenzó, el momento cumbre del lanzamiento de la flecha que prendió el pebetero y la gigantesca bandera olímpica que cubrió a los más de 10.000 atletas participantes.

De los tres, sin duda el más recordado y que asombró al mundo entero es el del fuego. Si preguntamos quién la lanzó una mayoría recordará que fue el arquero paralímpico Antonio Rebollo, que por tal singular circunstancia paso a la historia. En los días previos era todo un misterio quién haría el último relevo.

Pasaban ocho minutos de las once de la noche del sábado 25 de julio de 1992. Después de más de tres horas de una espectacular y brillante ceremonia de inauguración en el entonces Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona 92 alzaba el telón con ese gesto que Olga Viza calificó como la flecha "más pacífica de la historia".

Antes de asombrar al mundo, en España se rumoreaba con muchas posibilidades para este histórico momento. Como explicaron en El Partidazo de COPE, hasta se pensó que Miguel Induráin vendría desde el Tour de Francia para hacer el relevo final. Pero Manolo Lama tuvo una conversación que reveló por primera vez este jueves.

Manolo Lama desvela la llamada con Epi

"La noche anterior al encendido del pebetero de Barcelona 92 yo estuve hablando con Juan Antonio San Epifanio, Epi", cuenta Manolo Lama, "quiero recordaros que fue el penúltimo relevista": "Yo pensé que iba a ser el último y me confesó que no y que el tío que va a llevar el último relevo no lo conoce casi nadie".

Pero hay algo que sí aseguró Epi a Manolo Lama en esa conversación en la noche previa a la ceremonia de apertura de los únicos Juegos Olímpicos que se han disputado en España: "Va a ser un espectáculo". En ningún momento hizo mención a "la famosa flecha", pero la realidad es que ese instante cambió para siempre esta cita.