Los mejores momentos de la entrevista a Pochettino

Qué gran casa tienes: Es increíble, una de las mejores ciudades deportivas, no solo de Inglaterra, sino de Europa. Es nueva, con todas las necesidades cubiertas para no tener excusas.

¿Le aprietan en las ruedas de prensa?: Me aprietan… no tanto como ustedes cuando estaba en el Espanyol, pero aprietan. Ho y en día con las relaciones sociales se han ido equiparando. Hoy en día todo es mucho más global.

¿Estás disfrutando el camino a la final?: Lo estamos disfrutando muchísimo, es el período más tranquilo del año. Ayuda que el plan de tres semanas de preparación desde que acabamos la Premier nos da seguridad y tranquilidad. Lo vemos como una gran oportunidad de poder ganarla. Muchos dicen que va a ser un duelo táctico con Kloop, pero la parte emocional es la que va a determinar quién ganará, es la clave. Nosotros no les vamos a sorprender ni ellos a nosotros, nos hemos enfrentado muchísimas veces. En nuestras individualidades va a estar la clave.

¿Cómo trabajas la parte emocional?: Estamos trabajando desde el primer día. Dimos dos días libres tras el Everton y empezamos a preparar la parte táctica, física y lo primero que hemos tocado es el plano psicológico, el factor determinante en esta final. Hay que elevar el ‘focus’ de atención.

¿Cuál es vuestro plan?: Entrenamos en Valdebebas y dormimos en un hotel; pedimos dormir en la ciudad deportiva pero Florentino no nos quiso dejar las instalaciones… diría ‘si quieres entrenar al Madrid, ahí podrás dormir’, ese es el mensaje subliminal.

¿Tienes agente?: No, el que quiera negociar debe contactar con Jesús, él es el que está más relacionado con el mundo virtual.

¿Cómo está Kane?: Está en una buena evolución, todavía no está en el grupo y esperamos que pueda ayudar, jugando de inicio o desde el banquillo o estando en el vestuario aportando.

¿Eres de arriesgar?: Somos optimistas de que pueda ayudar. Hay veces que no hay que preguntar, que tu experiencia, tu capacidad de análisis o de juzgar cuándo un jugador está en forma o te está mintiendo. Es fundamental la experiencia como jugador, entrenador, de nuestro cuerpo técnico y de los médicos, para saber si el jugador está o no… porque si preguntas, el jugador va a decir que está bien, porque yo lo hacía. El fútbol es un juego colectivo, y las individualidades son mejores, pero el Tottenham ha demostrado que con unos nombres u otros hemos ganado o hemos perdido, pero nos hemos plantado en la final sin Kane y superamos al City y al Ajax. Kane es muy importante, pero si está al 100%. Lo fundamental es el equipo, el grupo, revelarnos antes las adversidades. El Tottenham es el primer equipo en Inglaterra que no ficha ningún jugador; que incluso pierde a Dembelé en enero porque quería jugar en China. El equipo es lo más importante. Hoy jugamos la final más importante de clubes en el mundo y el equipo llega por ese espíritu que tiene como colectivo. Eso es una gran enseñanza en el fútbol. Puedes tener el mejor jugador del mundo, pero si esa dinámica colectiva no es acorde a lo que necesitas, no siempre vas a ganar.

¿Es mejor que den al Liverpool como favorito?: Lo entiendo como parte del fútbol. Fue finalista, ha peleado la Premier y además ha invertido mucho dinero en verano… necesitaba un portero y pagó 70 millones por uno, necesitaba un central y pagó 70 millones por Van Dick, necesitaba un medio y fichó a Fabinho….el plan del Liverpool es tratar de ganar la Champions y la Premier; el plan del Tottenham era ver si podíamos hacer la mejor temporada de nuestra historia, pero no había ninguna ambición. Tuvimos mucho mérito en eliminar al City y al Ajax.

¿Hay tirantez con Klopp?: No, tengo una gran relación con él. El problema lo tuvimos con el Chelsea, siempre hay alguna tirantez con mis ayudantes. Los banquillos aquí están pegados y cuando protestas el otro te habla y ahí empieza la discusión. Es parte del espectáculo y de la pasión.

¿Se vive mejor aquí que en España?: Es muy difícil encontrar un país que te de el estilo de vida que te da España. Aquí es todo mucho más organizado, poco espontáneo . Echo de menos salir de la ciudad deportiva y que te llame un amigo, irte a tomar un café y a comer. Esas son las cosas que uno echa de menos porque te obliga a trabajar más. Yo llego a las 7.30, los jugadores a las 9; desayunamos y comemos aquí. Los jugadores están mucho aquí pero con sentido común. Aquí nadie pide venir a un entrenamiento y si viene alguien lo hace con mucho respeto.

¿Vas a cambiar de aires en función de lo que pase en la final?: La prioridad era poner al Tottenham en el nivel que históricamente el club pedía estar… Por la demanda de la gente y las necesidades de mejora, gracias a Levy. Ahora viene la hora de ganar títulos.

¿Del resultado de la final depende tu decisión?: No depende. Son cinco años de proyecto, la misión era preparar un equipo para jugar la Champions un año después de acabar el campo y ya llevamos tres años consecutivos jugándola. Es importante saber qué piensa nuestro propietario, cuál es el plan para el futuro. Si el objetivo es llegar a la final de Champions, ser el rival a batir o que pueda desafiar al City y Liverpool, necesitaremos unas herramientas. El plan del City y del Liverpool era ganar la Champions; el nuestro era acabar el estadio. La honestidad es lo más importante.

¿Quieres entrenar al Real Madrid algún día?: No tengo más objetivos que entrenar al Tottenham, no me permito y no me atrevo a soñar a largo plazo. Grifa, mi segundo padre y quien me transmitió los valores futbolísticos y humanos, me dijo “no te preocupes por el futuro, prepárate para estar hoy y dar lo mejor hoy, el fútbol te va a poner donde te merezcas y te va a llevar donde el fútbol quiera, no donde tú quieras ir”. Tengo muchísimos sueños… creo en la energía universal; cuando voy a la cama, en vez de jugar a la play o estar con redes sociales, tengo quince minutos con mi almohada para cerrar los ojos y soñar, y ese sueño tirarlo en el universo y dejar que el universo conspire para alcanzarlo algún día; y eso es lo más bonito.

*Conocemos al cuerpo técnico de Pochettino: Toni, Jesús, Micky y Sebastiano, su hijo.

¿Qué les preguntarías?: Hacer tu trabajo es muy difícil. Les preguntaría si están disfrutando plenamente de vivir esta experiencia. Si alguno de los cuatro o de todo el staff no disfruta, tenemos un problema.

Jesús : Es impresionante, necesitamos menos horas de sueño para usar más minutos del día para disfrutar de esto.

Ton i: Muchísimo. Vivir y trabajar en lo que te apasiona y con un entrenador tan top que te llena muchísimo.

Micky : Muchísimo. Disfrutando día a día y cada segundo.