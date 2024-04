Juanma Castaño respalda la decisión de Fernando Alonso de renovar por Aston Martin: "Un becario"

Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1, ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con la escudería inglesa Aston Martin, con la que afronta su segunda temporada. Juanma Castaño, Antonio Lobato y Carlos Miquel analizaron la decisión que ha tomado el piloto para seguir en el gran circo.

Alonso, de 42 años, ha firmado un contrato multianual, aunque se estima por dos años, al menos, hasta 2026 con la escudería de Silverstone, según acaba de anunciar la misma. El doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, viene de acabar sexto el Gran Premio de Japón y ocupa la octava plaza en el Mundial.

"Al 99 por ciento, no" pensó en la posibilidad de retirarse y que la recién anunciada "era la decisión natural" para él: "seguir corriendo y seguir haciéndolo en" su actual equipo. También aseguró que quiso demostrar "lealtad al proyecto" de un equipo del que afirmó que, una vez tomada la decisión de seguir en la categoría reina, iba a ser su "primera opción".

Fernando Alonso habló más sobre sus tiempos: "Fue una decisión fácil de tomar. Las cosas no cambiaron mucho desde lo que dije en la presentación del coche, el pasado mes de febrero. Tenía que estar seguro de si quería seguir o no en la F1 y saber cuál era mi compromiso. Y me quedó bien claro mi amor por la Fórmula Uno y por Aston Martin, eso no cambió".

La decisión de Fernando Alonso

"Fue importante, no voy a mentir, que el acuerdo haya sido multianual, comprometerme con un proyecto de un año no tenía sentido", defendía Fernando Alonso, "con esto no quiero decir que haya tenido ofertas de aquí o de otro sitio de un solo año, lo más atractivo desde un principio es todo lo que estamos construyendo aquí".

Fernando Alonso rueda con su Aston Martin durante la primera sesión de libres en Suzuka. Cordon Press.

Sin embargo, Fernando no quiso aclarar con qué otros equipos conversó. "No voy a decir con qué equipos hablé. Eso no es importante. Hoy es el día de Aston Martin. Todo el mundo tiene conversaciones con todo el mundo, porque todos queremos saber cómo están las cosas. Y hay conversaciones incluso sin que haya intereses claros".

El anuncio de este jueves aclara, en términos generales, algunas cosas; pero al suponer continuidad en Aston Martin, no supuso un 'bombazo' como el que protagonizó hace un par de meses Hamilton. "Lewis cumple 40 en enero, así que no seré el único con 40 o más años en la parrilla", recordó.

"Sí, parece que seguiré corriendo a los 45 o incluso con más años", defiende Fernando Alonso, "pero puede ser que no sea así": "Si un día no me siento motivado, o veo que no soy rápido, lo dejo. Tengo una relación muy sana con Aston Martin. Y buscaríamos soluciones. Pero ahora mismo no veo mi retirada en un futuro cercano".

"Un becario"

Sobre esto, pormenorizó. "Toda mi vida, todo lo que entreno, cómo me preparo, lo que como... todo lo hago para estar lo mejor preparado posible para pilotar en la F1", aclaró, "no sería feliz sentado en casa viendo las carreras": "La parte mala es estar echando de menos a mi familia: o no tener la mía propia. Iré viendo las cosas año a año".

Fernando Alonso ha acabado sexto en Suzuka después de un fin de semana impresionante. Cordon Press.

"Yo estoy un poco con él", señalaba Juamna Castaño en El Partidazo de COPE, "es que ya no tiene edad de ser, con todos los respetos, un becario de la Fórmula 1": "Tú sabes lo que soy. Si me quieres, bien, pero yo no tengo que andar ganándome el puesto a estas alturas". "Mira Broncano, dos años del tirón", bromeaba.