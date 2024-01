Juanma Castaño da la clave sobre las palabras de Laporta y el arbitraje: "Es muy bueno"

El Barcelona ha decidido alzar la voz tras el arbitraje del Real Madrid - Almería. El conjunto blanco remontó un 0-2 en 45 minutos y con la intervención del VAR en tres jugadas determinantes que terminaron decidiéndose a favor del conjunto merengue.

Desde Barcelona hay un cabreo muy importante por esta actuación y tanto sus dirigentes como algunos miembros de la plantilla no han dudado en reaccionar públicamente al arbitraje de Hernández Maeso. El primero en hacerlo fue Xavi Hernández en la rueda de prensa después del Betis-Barcelona.

Xavi Hernández habla de la victoria del Real Madrid: "Lo ha visto todo el mundo"

Xavi Hernández durante el Betis - Barcelona | EFE

El entrenador del Barcelona afirmó tras ganar al Betis en el Benito Villamarín (2-4), que todo el mundo ha visto cómo se produjo el triunfo del Real Madrid sobre el Almería, marcada por la polémica y por la intervención del VAR en tres ocasiones que fueron determinantes para la remontada del conjunto merengue.

Xavi indicó ante los medios de comunicación que se quedó con las palabras del entrenador del Almería, Gaizka Garitano, en las que dijo que si decía lo que pensaba sería sancionado con severidad, a lo que añadió: "lo ha visto todo el mundo".

“No suelo hablar nada de los árbitros. Y hablar para poner una frase que diga yo con lo caliente que estoy… Este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para describir lo que ha pasado hoy aquí”, señaló en rueda de prensa el entrenador del Almería, Gaizka Garitano.

Xavi Hernández siguió insistiendo en la idea:"Ya dije que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy".

Xavi quiso repasar todos los errores arbitrales que a su parecer habían perjudicado duramente al Barcelona. "Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Raphinha que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla, el gol de João Félix en Granada, que tampoco se habla. Son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más", afirmó.

"No son excusas, son realidades, son situaciones en el minuto 95 que nos salen cruz siempre. Hoy hay que hablar del partido del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Este es el camino", añadió Xavi Hernández.

A estas declaraciones del entrenador del Barcelona debemos añadir las del Presidente del club azulgrana, Joan Laporta.

Joan Laporta, más duro y tajante que su entrenador

Laporta durante una conferencia de prensa | EFE

El presidente del FC Barcelona sentenció que "el colectivo arbitral tiene que dar respuestas", al ser preguntado sobre el triunfo del Real Madrid frente al Almería.

"Si no hay una respuesta, significa que hay un abandono de sus funciones", aseguró el directivo azulgrana durante la Gran Gala de Mundo Deportivo, celebrada este lunes en Barcelona y en la que su club fue reconocido por haber ganado las seis ligas de sus seis secciones profesionales durante la temporada pasada.

Juanma Castaño critica duramente la actitud del Barcelona

El presentador de El Partidazo analizó las palabras del Presidente del Barcelona y no dudó en afirmar que el club catalán no está en una situación para quejarse de los arbitrajes y que de lo primero que debería preocuparse es del juego de su propio equipo.

También lanzó el siguiente mensaje a Xavi Hernández:"Si cree que está en una competición adulterada, que lo denuncié abiertamente y que diga dónde está la adulteración".

