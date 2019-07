Juan Antonio Alcalá estrena esta noche 'La Contraportada', con Juanma Castaño

Este lunes 1 de julio, Juan Antonio Alcalá estrena 'La Contraportada' de esta temporada con su primer invitado, Juanma Castaño. El presentador de 'El Partidazo de COPE' se someterá esta noche a las preguntas más personales a las que le someterá Alcalá. “Es un descubrimiento de la persona detrás del personaje”, así lo describe el presentador de 'La Contraportada'.

¿Te lo vas a perder?

Esta noche arranca 'La Contraportada' de COPE con las mejores entrevistas a unos protagonistas de lujo que iremos desvelando en los próximos días. Personajes de primer nivel del mundo del deporte, la comunicación o la política. Este verano tienes una cita cada noche a partir de las 00:55h y hasta la 1:30h. No os podréis perder su mítica sección del 'Diario de un periodista' y el cierre que pondrá cada noche, la guinda final de esta sección del tramo final de 'El Partidazo de COPE'.



Juan Antonio Alcalá habla así de Juanma Castaño: "Es un invitado es un invitado muy especial. Fue quien me convenció para dejar la mañana y pasar de nuevo a la radio de noche. Es la persona con la que he trabajado muy agusto durante toda la temporada. Antes de irse a la playa, tiene el detalle de estar esta noche con nosotros".