Iker Casillas desvela el motivo por el que se retiró de las elecciones a la RFEF: "Contra tanques"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, intentó convencer a Iker Casillas para que diese el paso de presentarse a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se celebraron en 2020. Tebas sondeó durante un tiempo cuál sería el candidato ideal, y varias personas de su entorno le convencieron de que solo Iker Casillas podría intentar arrebatar a Luis Rubiales la presidencia de la Federación.

Casillas meditó cuidadosamente su respuesta, porque en caso de dar el paso, significaría su retirada definitiva del fútbol profesional tras el infarto de miocardio sufrido en mayo de 2019 cuando defendía la meta del Oporto portugués. El portero internacional anunció en febrero de 2020 que se presentaría a las elecciones a la presidencia de la RFEF, pero en junio retiró su candidatura. El paso atrás de Iker, hizo que Rubiales fuera automáticamente reelegido presidente para el periodo 2020-2024 al ser el único candidato que había concurrido a los comicios.

La candidatura de Iker Casillas en 2020.

La oferta de Mónica Marchante

"Podías haber estado en el palco en la final como presidente de la Federación", dijo Mónica Marchante al exportero del Real Madrid y de la selección española. Iker Casillas fue contundente con su opinión al respecto de ocupar una posición de tan alto nivel dentro del organismo después de que la idea le rondase la cabeza años atrás: "En cuanto tuve que intentar formar una candidatura para el 2020 y vi lo que acontecía... Me retiré porque no era lo que yo pensaba", aseguró en el micrófono de El Partidazo de COPE sobre su frustrado intento.

Las principales razones que hicieron a Casillas cambiar de idea y dejar a un lado su deseo de ocupar el palco como presidente de la Real Federación Española fueron dos. En primer lugar, las dificultades a las que había que enfrentarse para poder sacar adelante todos los cambios necesarios y en segundo lugar, las pocas ayudas recibidas por parte del entorno: "No voy a estar luchando contra tanques con una espada, es imposible", remarcó. Y es que reunir los avales para poder presentarse no es tarea sencilla como se ha podido ver recientemente, cuando solo Pedro Rocha, presidente de la Junta Gestora, los ha conseguido.

Ni consiguiendo títulos

Iker Casillas reconoció que no formaría parte de la Federación Española ni en el caso de que la selección ganase títulos. El portero desechó la idea hace unos cuantos años y no hay nada que le haga cambiar de opinión para presentar su candidatura. Para él, "no merece la pena" porque "hay que hacer muchos cambios de tipo político y deben hacerse estructuralmente bien para que el mundo del fútbol siga funcionando". Una tarea que no es fácil y requiere mayor atención de la que los miembros del organismo están dispuestos a prestar.

"¿Me hubiese gustado cambiarla? Pues sí", declaró Iker Casillas pero también apuntó que "no ha podido ser" y no habrá más tentativas por su parte. Además, lanzó un mensaje esperanzador para aquellos que quieren cambios dentro de la Federación: "Seguramente vendrá alguien que lo intentará y lo hará" al mismo tiempo que se mostró un poco cauto con el tema, "si no ocurre eso, los que está que lo manejen como vean". Porque ahora mismo "España está en la final y tampoco puedo decir nada", concluyó.

