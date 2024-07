El final que vaticina Juan Gato para Joao Félix en el Atlético este verano: "No lo descartaría"

Ha llegado el día no deseado por todos: Joao Félix ha vuelto a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. El luso, tras sus pertinentes vacaciones después de la eliminación de la Eurocopa, fallando él el penalti decisivo en la tanda ante Francia, ha regresado al tradicional 'stage' del Atleti de cada verano en Los Ángeles de San Rafael. En esta ocasión, eso sí, Joao se está ejercitando al margen de sus compañeros.

Y es que el futuro del portugués le puede deparar en cualquier sitio menos en el Atlético de Madrid... o eso es lo que todos los implicados desearían. A falta de un mes prácticamente para terminar el mercado de fichajes, su representante, Jorge Mendes, ya sabe que debe actuar para encontrar una solución al gran problema. Anteriormente, tanto el Chelsea como el Barcelona salieron al rescate de Joao y se lo llevaron cedido. Sin embargo, su paso de seis meses por el club inglés fue un fracaso, y en el club catalán da la impresión de que no convenció lo suficiente porque todo parece indicar que Laporta no pedirá su cesión otra vez.

João Félix supera a Oblak y anota un gol durante el FC Barcelona-Atlético de Madrid. | EFE





Joao se convirtió en 2019 en el fichaje más caro de la historia del Atlético, que pagó al Benfica 127,2 millones por el jugador. Ahora, cinco años después y a falta de otros cinco años para que el contrato del portugués expiré con los rojiblancos, es imperativo para todos buscar una definitiva venta, ya que otra cesión lo que provocaría casi seguro es que la agonía continuase.

La solución que quiere el Atlético

En este sentido, según informa Pedro Morata en El Partidazo de COPE, el club no quiere ceder al futbolista ya que tienen 45 millones pendientes de amortización y es la cantidad que quieren cobrar para traspasarle definitivamente. Se trata de la misma postura que mantenían desde las oficinas el año pasado cuando se terminó aceptando la cesión al FC Barcelona.

Por el momento, dos son los equipos interesados en hacerse con los servicios del jugador, aunque el Atlético de Madrid ha dicho 'no' a ambas opciones. Por un lado, el Aston Villa de Unai Emery querría la cesión del portugués, algo que no se contempla. Por otra parte, el Benfica sí estaría dispuesto a comprar a Joao Félix, aunque solo puede acceder al 50%. Los altos cargos colchoneros son contundentes: el jugador es vendido o se queda en la primera plantilla del equipo.

El futuro de Joao, por Juan Gato

Por otro lado, puede que la situación se pueda estancar todavía más. El avance del verano y los pocos movimientos del Atlético de Madrid preocupan a unos aficionados que ahora deben también lidiar con el caso de Joao. Por todo ello, el periodista deportivo Juan Gato 'se mojó' en El Partidazo de COPE acerca de lo que le espera a Joao, y no sería la solución ideal para nadie.

Joao Félix tiene que incorporarse este viernes a los entrenamientos del Atlético de Madrid. Cordon Press.





Ante la pregunta de Luis Munilla, presentador del programa, de si Joao se vende o se queda, Gato afirmó que "el escenario que ha dibujado Pedro Morata puede ser previsible, pero no descartaría la cesión". En este sentido, el periodista continuó diciendo que "estamos viendo un mercado en el Atlético de Madrid muy quieto y que está generando mucha inquietud entre los socios, ya hemos visto que incluso lo de Dobvyk, que parecía cerrado, parace que se ha caído por un tema de comisiones."

"Lo de Joao Félix es una pieda en el camino que tiene el Atlético de Madrid por resolver. Me gustaría que alguien como Unai Emery fuese capaz de rehabilitar a este futbolista porque lo que se ha visto hasta ahora en la trayectoria, el futbolista no ha conseguido ser lo que apuntaba ni en el Chelsea ni en el Barcelona. Ni siquiera con la selección en la Eurocopa. Esa opción a lo mejor en lo deportivo puede cautivar al futbolista pero yo no descartaría una cesión a última hora porque queda mucho dinero por amortizarse y a ver quien es el guapo que quiere pagar esa cantidad", comentó Gato.

Canales de Whatsapp

