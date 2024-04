Fin de semana decisivo para Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

El tenis español sigue mirando con atención a dos de sus estrellas como son Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El primero regresó a las pistas esta semana en el Torneo Conde de Godó de Barcelona después de varias semanas sin poder disputar ningún choque, mientras que el segundo ni siquiera pudo jugar por problemas de lesión.

Nadal ganó su primer partido ante el italiano Flavio Cobolli y se plantó en segunda ronda donde cayó ante el australiano Alex de Miñaur en dos sets.

"Soy una persona bastante estable y me intento tomar la cosas con filosofía. Lo normal es que haya sido mi ultimo partido en el Godó. El futuro nunca se sabe lo que te depara. La vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera mi último en el Godó", afirmó Nadal tras caer ante De Miñaur.

El doce veces vencedor del abierto barcelonés aseguró que sus "sensaciones en la pista han sido buenas" acorde al que es su objetivo, que "a día de hoy desgraciadamente no es ganar, sino salir sano del torneo", apuntó. Y valoró también que, "por momentos", jugó a "un nivel bastante correcto".

Una vez que acabe el torneo en la Ciudad Condal, comenzará la próxima semana el Masters 1000 Mutua Madrid Open. De cara a este torneo, Nadal se ha entrenado esta mañana con mucha agresividad y mucha intensidad a sabiendas que ahora no podemos ver esa versión de Nadal que aguantaba en la pista las horas que fueran necesarias. Ahora necesita ese tenis más agresivo, como ha informado nuestro compañero Ángel García en El Partidazo de COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, Alcaraz renunció a jugar en Barcelona por las molestias que siente debido a la pequeña lesión en el antebrazo derecho que le impidió jugar en Montecarlo.

"Pensaba que no iba a ser gran cosa, que con recuperación y paciencia iba a poder llegar a Barcelona lo mejor posible. Me hice una prueba el sábado por la mañana que dio unas imágenes bastante positivas, lo que me dio esperanza. Pero el entrenamiento del domingo no fue como esperábamos. Mi 'feeling' no es el correcto cuando golpeo la bola", resumió.

El murciano llega este sábado a Madrid. Todo apunta a que Nadal sí que participará, pero este fin de semana será clave para ambos, sobre todo para ver cómo evolucionan y si son capaces de jugar sobre la arcilla de Madrid.

Torneo de Madrid

Este domingo tendrá lugar el sorteo del cuadro del Mutua Madrid Open donde esperamos ver tanto a Nadal como Alcaraz, y al día siguiente, el lunes comenzarán los primeros partidos. El torneo se extenderá hasta el domingo 5 de mayo.