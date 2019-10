Fernando Roig, en El Partidazo de COPE: "Es una buena idea para hacer más grande el fútbol español"

LaLiga, el Villarreal y el Atlético han cursado una petición a la Real Federación Española de Fútbol para que el encuentro previsto para el 6 de diciembre de 2019 se juegue en Miami a las 22:00 horas.



El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha afirmado en El Partidazo de COPE que "la propuesta es buena para el fútbol español". "No sé si tendré ocasión, pero no he hablado con Luis Rubiales. Creo que es una cosa que puede ser bonita", ha añadido Fernando Roig, en El Partidazo de COPE.



Sobre los aficionados afectados por este partido, ha dicho que "para poder exportar el fútbol español, hay que hacer algún sacrificio". "Vamos a poner los medios para que los abonados no se sientan perjudicados".

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, también ha valorado la decisión de aplazar el próximo Clásico de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid debido a la situación que se vive en Cataluña, tras la sentencia del "procés".



"Me produce tristeza y preocupación que hayamos llegado a esta situación. Los políticos tienen que hablar menos y trabajar más. Es preocupante la situación de Cataluña. Tenemos que crisparnos menos y hacer mejor las cosas", ha comentado Fernando Roig, presidente del Villarreal, en El Partidazo de COPE.