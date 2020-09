Roberto Martínez, en El Partidazo de COPE: "Hazard está médicamente al 100%, pero no tiene ritmo de partido"

AUDIO - ENTREVISTA A ROBERTO MARTÍNEZ, SELECCIONADOR DE BÉLGICA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Eden Hazard, futbolista del Real Madrid, ha visto desde el banquillo la goleada de Bélgica por 5-1 ante Islandia en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de las Naciones. El seleccionador nacional belga, Roberto Martínez, en declaraciones a El Partidazo de COPE reconoció que "llevamos diez meses sin estar juntos". "Hay que darle paciencia. El jugador no está al ritmo de partido. Necesita trabajo personalizado".



"Eden necesitaba trabajo individual para empezar la pretemporada sin riesgo. No está preparado para jugar 90 minutos. Ese ha sido el motivo", explicó Martínez, en El Partidazo de COPE.



"Si hubiéramos tenido dos amistosos le hubiera dado la oportunidad de jugar 45 minutos y luego 60 minutos. En un partido de competición no se puede hacer así. Ha tenido una lesión importante. Es un jugador que tiene que estar al 100% para actuar en el campo", añadió.





���� Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica (@BelRedDevils), en @partidazocope



���� "La relación con el Real Madrid es fantástica, lo que no querrán es que se ponga en riesgo al jugador"



�� "El objetivo es que Hazard esté al 100% para los partidos decisivos"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/Abc6wRjZij — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 8, 2020



Roberto Martínez afirmó que la relación con el Real Madrid "es fantástica". "En la selección conocemos a Eden desde hace muchos años, tenemos mucha información y sabemos cuándo se le puede arriesgar. Ha trabajado muy bien con el grupo, pero hay que darle tiempo".





���� Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica (@BelRedDevils), en @partidazocope



���� "Hazard es nuestro capitán y era necesario tenerlo con nosotros"



���� "Hazard está físicamente al 100%, pero no tiene el ritmo de partido. Necesita paciencia y trabajo"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZyrOPSjxmE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 8, 2020



La cómoda victoria por 5-1 ante Islandia deja a la selección de Roberto Martínez asentada como primera del grupo B con dos victorias en la Liga de Naciones.