La Comisión Gestora decidió convocar las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol para el próximo 6 de mayo. Desde el pasado 7 de abril, se abrió un plazo de cinco días naturales para la presentación de las candidaturas. Estas deben cumplir con el requisito de contar con un mínimo de avales del 15% de la Asamblea, es decir, 21 de 140 posibles. Carlos Herrera hizo oficial en su programa que se iba a presentar y Juanma Castaño le entrevista para conocer las ideas del director de Herrera en COPE para cambiar los graves problemas de la Federación.

El presidente que sea elegido el próximo 22 de abril, que será Pedro Rocha al ser el único precandidato capaz de reunir los avales necesarios (ha conseguido 107), tendrá un mandato de tan solo seis meses, como mínimo hasta que pasen la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. En los comicios definitivos, el que salga escogido mantendrá su puesto en el organismo con la clásica duración de cuatro años.

¿Te molestaría que te apretara?: No, debes hacerlo y lo haces muy bien.

¿Has hablado con Rocha?: No, no he hablado nunca con él. He contado con el apoyo de seis equipos y estoy muy contento porque las expectativas eran cero. Si todos los que me dijeron que me iban a votar, hubieran soportado las presiones de Tebas y Rocha... y tendría más de 21. Estas elecciones son para elegir al presidente que convoca las elecciones. Primero era romper el dictamen de la Liga, de Tebas, que era “todos para Rocha”, y es una forma de dejar la tarjeta de visita. Estoy feliz, contento y agradecido a los que me han ayudado: Villarreal, Betis, Getafe, Betis y Ponferradina porque han sido valientes.

Me han dicho que no rajes muchos de los que no te han apoyado: Ahora se abre una época de unos meses. Rocha es interrogado como testigo y tiene que decir la verdad. Si es imputado en la operación como mano derecha de Rubiales, ¿merece su inhabilitación?: pero merece una regeneración de la RFEF. Estos avales de Rocha se puede repartir entre sus tapados. No se sabe qué pasará pero estar en el centro me ha supuesto una recompensa vital extraordinaria. Entrar en el fútbol español y haber metido un poco la cabeza, me entusiasma. Las territoriales hay que convencerlas y presentarles el proyecto.





¿Vas a seguir en la lucha?: Sí, claro.

¿Te viste con todos?: Con la mayoría. Con Tebas estuve un cuarto de hora. ÇMe dijo los equipos que no iban a estar, Barça, Real Madrid y Atleti. Tebas va por la reganeración del fútbol pero apoya a Rocha.

Si llegas a ser presidente de la RFEF, ¿te escuchamos en COPE al día siguiente?: Sí, eso se hace quitándole horas a otras cosas y dedicándoselas a otras cosas. Lo primero hubiera sido organizar el viaje a Alemania para la Eurocopa.

¿Te has encontrado más decepciones o sorpresas positivas?: Las decepciones son para tomar nota y aprender. Esto no es Disneylandia. Hay presiones y algunos sucumben a las presiones. Las ilusiones son para recargar la batería.

¿Cuándo nace esto?: Hace meses. Siempre he acariciado la idea de dedicar más tiempo al fútbol y con la dimisión de Rubiales pensé en probar. Vi que había recepación por parte de los medios, de algunos clubes, de algunos profesionales y al ver que había agua en la piscina, dije 'a ver si no me tiro pero bajo por la escalera'.

Mañana Rocha declara como testigo: Presunción de inocencia... Pero era la mano derecha del presidente que está siendo investigado por delitos que llegan a la organización criminal; y que sea esa mano derecha la que quiere regenerar el fútbol... Es una situación gravísima.





¿Seguirían Luis de la Fuente y Montse Tomé?: Sí, sí, tienen toda mi confianza. Las chicas están ganando todo lo que juegan; es el inicio de una aventura apasionante en el mundo del fútbol. Y con la selección ya vimos qué pasó cuando se echó a Lopetegui en el Mundial de Rusia. Esas cosas no hay que tocarlas y crear inestabilidad.

¿Qué se hace que le RFEF sea un coto cerrado?: Creo que hay que cambiar a un federado, un voto. Es un melón que sé que ha tocado el CSD pero hay que tener coraje para hacerlo.