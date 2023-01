Medina Cantalejo, en El Partidazo de COPE: "El árbitro de campo tiene que tomar más decisiones"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Medina Cantalejo, y el director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, presentaron el fuera de juego semiautomatizado que se pondrá en funcionamiento por primera vez en una competición de la RFEF en la Supercopa de España.

Medina Cantalejo asegura que el criterio de las manos no ha cambiado con respecto al inicio de la temporada "Hay errores, pero hay un porcentaje de acierto infinitamente superior", presidente del CTA. "Quien quiera que vayamos a explicarle los criterios que nos mande una carta". 10 ene 2023 - 12:22

Esta presentación sirvió para hablar de las últimas polémicas en torno al VAR ocasionadas por los penaltis señalados y los que no por mano como pasó el pasado sábado en Villarreal.

"Hay aciertos y hay errores. Lo que pasa es que antes teníamos menos repeticiones y luego entramos en un momento donde se cambió la norma. Entiendo que haya cierta confusión por parte del público. La norma dice que cuando un balón es interceptado por un brazo que está en una posición elevada por encima del hombro es penalti", indicó.







"Hay que analizarlo todo. Cuando tengamos la reunión con los árbitros les vamos a decir de todas las acciones que han ocurrido del fin de semana. Te garantizo que esta generación de árbitros, a veces, piensa mucho más en fútbol que en la regla", puntualizó.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros defendió, en El Partidazo de COPE, que "no habrá consecuencias" para los árbitros que se equivoquen sobre los criterios sobre las manos.

"Ya conocéis mi opinión. El hecho de sancionar a árbitros por un error puntual, no. Si vemos a un árbitro que reiteradamente... pues puede pasar que en un momento determinado habría que darle un período de descanso por el bien de los equipos", manifestó.











¿Debe el VAR intervenir menos en este tipo de acciones?

"Ha habido una cantidad de intervenciones en los últimos partidos muy elevada. Lo he dicho muy claro a los árbitros que van a participar en la Supercopa. Si vais al monitor y aún habiéndote llamado consideras que no es mano, mantente en tu decisión. Hay que ver y evaluar el fútbol", explicó el presidente del CTA, en El Partidazo de COPE.

Medina Cantalejo quiso recalcar que "no se puede comparar un Mundial con una competición como la Liga" porque en"Qatar se han dado cuatro manos". "Ha sido un Mundial muy limpio, pero ha habido dos o tres acciones de tarjeta roja que evaluarla vosotros".









Volviendo al partido del pasado sábado entre el Villarreal y el Real Madrid, el presidente del CTA afirmó que "si no se pita la primera y no se pita la segunda mano, tendríamos la polémica a la inversa. Voy a estar repitiendo que el árbitro de campo tiene que tomar las decisiones. Hay acciones que no necesitan la intervención del VAR".

"Cuando surgen estas polémicas es en ese tipo de acciones. La legislación no la damos nosotros. Curiosamente el gremio que mayor representación tiene en la modificación de reglas de juego son los entrenadores. Si alguien llega con una solución donde nos deje el camino más simple, claro que lo agradeceremos. Preocupa mucho más que una vez hayamos analizado las cosas pueda existir algún grado de movilidad en el criterio. Las de blanco y negro son las que me preocupan mucho", finalizó.