El dinero que Santi Cañizares perdió por no ganar la Champions League con el Valencia CF: "Una prima grande"

Primero el Real Madrid de Vicente del Bosque y después el Bayern Múnich de Ottmar Hitzfeld despertaron del sueño de la Champions League al Valencia de Santi Cañizares. Este miércoles en El Partidazo de COPE le recordaron al portero la segunda final de la Liga de Campeones tras hablar de la prima que habría cobrado si hubiera ganado.

Audio

El Siglo XXI empezaba para el Valencia de manera magnífica. Era el equipo de moda sin lugar a dudas. Una conjunción de jugadores que marcaron la historia de los primeros años de los 2000 y los que ponían la puntilla a los 90 llevaron a la ciudad del Turia a ser una de las más importantes en el panorama futbolístico mundial.

Santiago Cañizares, 'El Piojo' López, Mauricio Pellegrino, Gaizka Mendieta, Miroslav Djukic, Amadeo Carboni, Pablo Aimar, Rubén Baraja, David Albelda o Roberto Fabián Ayala, las dos plantillas que comandó Héctor Cúper pusieron al resto de Europa a sus pies, pero en ninguna de las dos ocasiones consiguió dar el golpe definitivo.

Aunque después Rafa Benítez consiguió coronarse en Europa con aquella Copa de la UEFA de 2004, que convirtió en doblete con la consecución de La Liga el mismo año, el club nunca ha vuelto a gozar de esas dos opciones que le brindó la Champions en el 2000 y el 2001.

La Champions League

Mestalla fue un fortín para los de Héctor Cúper que, contra todos los pronósticos, impidió el primer Clásico de la historia en una final de la máxima competición continental. Los che superaron las dos rondas de grupos, a la Lazio en cuartos y al Barça después de una exhibición como local en las semifinales, donde vencieron por 4-1.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con Raúl González, Fernando Morientes, Fernando Redondo y Roberto Carlos como estrellas de aquel equipo, además de un joven Iker Casillas afrontando su primera final europea, el Valencia pagaría la novatada de su también primera presencia en una final de Champions League. Los dos delanteros y Steve McManaman marcarían en Saint-Denis para el 3- 0 final.

Con varias novedades en la plantilla, el Valencia volvía a intentar la hazaña. Se podría haber repetido la final, pero el Bayern Múnich se cruzó en el camino del Real Madrid y eliminó al actual campeón venciéndoles en los dos partidos. El conjunto alemán con Oliver Kahn a la cabeza, Stefan Effenberg como capitán y Giovane Elber como gran goleador amenazaba.

El título, tras un 1-1 al final de los 120 minutos, se decidiría en la tanda de penaltis. El Bayern fallaría el primero, mientras Mendieta volvía a transformar. Zlatko Zahovic y Carboni fallaron dos penaltis seguidos. A pesar de que Patrik Andersson también falló, Effenberg le daba la ventaja al conjunto bávaro que ya no perdería hasta el final confirmada con el fallo de Pellegrino.

"Una prima grande"

"Yo perdí el día de la final del Bayern, aproximadamente, 600.000 euros", confesó Santi Cañizares. "¡Ostras! ¿No os dieron nada?", le preguntó Juanma Castaño: "Hombre, dieron prima por clasificación, pero teníamos una prima, primero, por clasificación a la final de la Champions League y, segundo, por ganar la final".

Juanma Castaño también le preguntó por la prima más alta "que cobraste tú en tu carrera": "Pues esta hubiera sido la más importante que podía haber cobrado, pero a lo mejor no sé, una prima que estuvo en torno a 120.000 euros en aquel entonces". No fue la única tristeza el hecho de no levantar el trofeo de la Champions League.