Diego Conde, portero del Leganés: "Me están pasando muchas cosas buenas en la vida"

El Partidazo de COPE se 'coló' en la cena que este lunes hizo el Leganés para celebrar el ascenso a Primera División, en un céntrico restaurante de Madrid.

Juanma Castaño y Santi Duque charlaron con Diego Conde, el mejor portero de Segunda División, con récord de imbatibilidad y 19 partidos con la portería a cero.

"Lo escribí en redes sociales, me están pasando muchas cosas y no le puedo pedir más a la vida", dijo sonriente un Diego Conde que suma una larga trayectoria en equipos madrileños y al que áun le resta un año de contrato con el club pepinero: "No me sacan de Madrid ni con aguarrás", decía antes de recordar que le queda contrato hasta junio de 2025: "Tengo contrato así que, de momento, estoy en Leganés".

Una de las claves del liderato del Leganés ha estado en "el gen de esta plantilla, que ha tenido toda la temporada ese gen competitivo. Sabíamos que si fallábamos en Ferrol lo íbamos a conseguir con nuestra gente", como así fue en el triunfo por 2-0 al Elche en la última jornada de Liga.