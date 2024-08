Dani Senabre señala el gran cambio del Barcelona con la llegada de Hansi Flick: "Iba ganando y..."

Robert Lewandowski hizo este sábado del Valencia su víctima favorita con un doblete que le valió al Barcelona para remontar en el primer partido oficial de la era Flick y con el que el delantero polaco eleva a seis sus goles al equipo blanquinegro, que se convierte en el club al que más le ha marcado como jugador azulgrana.

Lewandowski aprovechó el tiempo añadido de la primera parte para igualar (m.45+5) el tanto que Hugo Duro marcó en el 44 y nada más reanudarse la segunda convirtió el penalti de Mosquera a Raphinha en el 2-1 que el Barcelona mantuvo ante un Valencia agotado físicamente.

Esta victoria supone quitarse un gran peso de encima tras el 'desastre' que fue el Gamper a principios de la semana. Una victoria en Mestalla nunca es fácil, pero los de Flick tendrán por delante otros duros escollos que sobrepasar para comenzar la temporada de la mejor manera posible, y eso a la espera de lo que depare el sorteo de la nueva Champions a finales de agosto.

Un inicio difícil

Tras el partido de Mestalla, el Barcelona de Flick se medirá al Athletic Club en Montjuic en su estreno oficial en casa. El partido estará marcado por la tensión vivida durante todo el verano con Nico Williams. El fichaje frustrado por parte de los culés será uno de los alicientes de esta prueba dura para los azulgranas, pero no será la última de este inicio de liga... ni mucho menos.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal se queja durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y FC Barcelona. | EFE

El próximo rival del Barcelona será el Rayo Vallecano en la jornada intersemanal de finales de agosto. Los de Flick visitarán Vallecas, campo en el que no han conseguido la victoria desde que los madrileños volvieron a la máxima categoría del fútbol español en 2021. En la cuarta jornada, el Barça recibirá en casa al Valladolid en su vuelta a Primera División.

Después del parón de selecciones, el club culé tendrá cinco partidos antes de que los jugadores vuelva a jugar con sus combinados nacionales. De todos esos, cuatro serán fuera de casa. Concretamente Flick visitará al Girona y Villarreal, recibirá al Getafe, y posteriormente volverá a jugar dos partidos fuera, en Pamplona ante Osasuna y más adelante en Mendizorroza ante el Alavés.

El nuevo Barça

Pese al duro camino por delante, el Barça ya ha conseguido demostrar que es capaz de hacer partidos más que dignos en campos complicados de LaLiga como lo es Mestalla. Ante esto, el comentarista de Tiempo de Juego, Dani Senabre, ha querido analizar tras el partido alguna de las claves del estreno del técnico alemán.

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski celebra la victoria tras el partido de LaLiga entre Valencia CF y FC Barcelona. | EFE

Para Senabre, el estreno de Flick dejó una noticia más que positiva: "No me puedo quejar del Barcelona. Yo le doy buena nota al equipo de Flick. No ha sido espectacular, ni brillante, ni para grabar en vídeo, pero de este Barça sobre todo hay una cosa que me enamora y que me lo diferencia de los Barças anteriores, aunque solo es un día para juzgar y necesito más partidos, y es que iba ganando y ha seguido atacando".

En este sentido, Senabre ha querido cerrar comentando que "Esto parece una tontería, pero el Barça de Setién, el de Xavi o el de Koeman cuando iban 1-0, 2-1 o 1-2 como hoy, normalmente lo que hacían era especular y hoy el equipo ha terminado atacando. Así que solo por eso muy buena nota al Barça de Flick en su estreno."

