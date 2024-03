La crítica reflexión de Gonzalo Miró sobre la temporada del Atlético: "No vivo de ganarle al Real Madrid"

"Felicitar al rival y nosotros a descansar y pensar en el Betis, que es lo que le importa al club", sentenciaba Diego Pablo Simeone en una de sus respuestas de la rueda de prensa después de caer en la Copa del Rey ante el Athletic Club. Por ahí fue el análisis que hizo Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE tras quedarse sin uno de los objetivos de la temporada.

El Atlético fue muy superior al Athletic y mereció mucho más en el choque del Metropolitano, pero se fue a la vuelta con un 0-1 en contra que complicaba mucho el pase a la final. Por si fuera poco, el equipo de Simeone no dio la cara en Bilbao, horrible en defensa y muy flojito en ataque hasta que los vascos les golearon.

La tónica de toda la temporada se repitió en la cita más importante del curso. Sin defensa no hay paraíso. Ni final de Copa. Ni nada. Baste señalar que el mejor zaguero durante toda la campaña está siendo un centrocampista reconvertido, Axel Witsel.

El día en el que se jugaba el pase a la final de Copa, el Atlético mostró su peor versión. Con una debilidad defensiva como la que mostró en San Mamés es imposible ganar fuera de casa con ese juego y menos ante un rival tan serio como el Athletic. Era un día para replantearse cosas como hizo Gonzalo Miró.

La temporada del Atlético

Tras conseguir solo una victoria en los últimos cinco partidos, el Atlético de Madrid llegaba a este partido de vuelta de Copa del Rey ante el Athletic Club con la necesidad de remontar el resultado adverso de la ida. Finalmente cayeron 3-0 y quedaron eliminados.

Por delante, los colchoneros tienen importantes encuentros tanto en LaLiga como en Champions League, que marcarán de buena manera el futuro inmediato del club esta temporada. El objetivo de la clasificación para la Liga de Campeones no está cerrado, mientras en la máxima competición continental tienen que remontar frente al Inter.

"No vivo de ganarle al Real Madrid"

"La reflexión tiene que ser muy profunda", comenzaba su análisis Gonzalo Miró, "en el Atlético de Madrid y, por cierto, empezando por el exceso de conformismo que hay en cuanto a los objetivos conseguidos desde el club, en el vestuario y en el entorno". Al tertuliano de El Partidazo de COPE no le vale con "llegar lejos".

Otro factor que destaca es que "físicamente también ha habido una diferencia enorme entre un equipo y otro". De hecho, recuerda que "es una de las razones por las que no sigue el preparador físico el año que viene": "Es el momento más importante del año y el equipo está tieso, pero es que lleva tieso tres meses".

"No me acuerdo cuando ha sido el último partido en el que el equipo fue superior físicamente a su rival", apunta Gonzalo Miró antes de la gran crítica: "Está muy bien ganarle partidos al Madrid, pero yo no vivo de eso. En la temporada, el Atlético de Madrid no lo puedo vivir solo por haber eliminado en Copa del Rey".

BILBAO, 29/02/2024.- Los jugadores del Atlético de Madrid aplauden a la afición tras el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid disputaron este jueves en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Luis Tejido

El tertuliano de El Partidazo de COPE cree "que este equipo necesita hacer mucho más y necesita más exigencia por parte de todos". La temporada, en cualquier caso, no ha terminado. El Atlético de Madrid tiene por delante el objetivo de lograr la mejor posición posible en LaLiga y, sobre todo, remontar en la Champions League frente al Inter.