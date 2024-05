El consejo de David Sánchez a Xavi Hernández con todo lo que rodea a Laporta y el Barça: "Debería marcharse"

Parecía que la situación de Xavi Hernández ya estaba clara tras asegurar que cumpliría contrato con el FC Barcelona. Todo se ha vuelto a torcer después de que Miguel Rico informara en El Partidazo de COPE que vuelve a estar "más fuera que dentro" tras el cabreo de Joan Laporta. David Sánchez analizó la situación y dio un consejo al entrenador.

Este miércoles, Xavi Hernández salía a rueda de prensa en la previa del partido ante el Almería y sorprendía a todo el mundo hablando de la situación que vive en el club: "La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los mejores. No tiene nada que ver la situación actual con la de años atrás, que el entrenador decía a quién quería".

Tras estas declaraciones, Helena Condis confirmaba este jueves que el ambiente es tenso en el club azulgrana. Ese discurso no ha gustado a Joan Laporta y ha provocado que se vivan horas tensas y enrarecidas en Can Barça. Gente cercana al presidente sigue diciendo que Xavi no puede ser el entrenador el año que viene.

Miguel Rico amplió esa información en El Partidazo de COPE contando que es una decepción total la que tiene Joan Laporta con Xavi porque considera que ha faltado a todos los pactos a los que se llegaron en la casa del presidente. Por eso, llegaba a asegurar que su continuidad volvía a estar en entredicho.

Xavi Hernández

Laporta le pidió a Xavi que confiara en la plantilla y ahora, tras las declaraciones, consideran que son propias de un entrenador que no confía en lo que tiene. Además, le parecen equivocadas y ofensivas las declaraciones sobre Vitor Roque porque Deco quería que el jugador llegase en junio y fue Xavi el que pidió que se le fichara en diciembre.

Xavi Hernández durante un partido del Barcelona en Champions.Cordon Press

La polémica llegó este jueves cuando se confirmaba que Joan Laporta y Deco no viajaban con el equipo hasta Almería, para presenciar el encuentro ante el colista de la Liga. Esto hizo aumentar todas las dudas sobre el futuro de Xavi Hernández. Las próximas horas pueden ser muy tensas

"Debería marcharse"

"Para que me quede claro, se la tiza porque tiene razón, no debe aceptar aquello", comienza su reflexión David Sánchez en El Partidazo de COPE, "pero ahora lo que no le podemos pedir es que no acepte injerencias, que después cuando da un discurso realista que todo el mundo le pide, también le pegamos un palo".

Para David Sánchez, "aquí el único que no pilla es Joan Laporta, que le estamos dando carácter de normalidad a un tipo que se abraza a maniquíes, que prometió que Messi iba a seguir, que ahora se está demostrando que lo del aval no lo está pagando... Es que todo lo que toca Laporta es gordo".

"Repito, yo creo que Xavi debería de marcharse", sentenciaba David Sánchez. "No, eso no lo digas, porque acaba de decir que no lo va a hacer", indicaba Juanma Castaño antes de que el tertuliano recalcase que "sería mejor para Xavi". "¿No te parece que hay un montón de incongruencias en las comparecencias de Xavi?", preguntaba Joseba Larrañaga.

David Sánchez aclara que "no lo pongo en duda, pero es que parece todo raro, cuando lo hace Xavi y nada raro lo que hace Laporta". El tema del entrenador del FC Barcelona y el presidente va a seguir dando que hablar, a pesar de la confirmación de su continuidad de hace tres semanas.