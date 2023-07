La cuenta atrás para ver el final del culebrón de Kylian Mbappé. Desde que el pasado viernes el club parisino no contara con él para hacer la gira de pretemporada por Japón, todo se ha acelerado. Empiezan a llegar las filtraciones desde París sobre las ofertas que están llegando al PSG. Ha sido en la mañana de este lunes cuando L'Equipe ha informado que el Barcelona tendría interés en el delantero francés, aunque Helena Condis ha podido confirmar que no se ha producido ninguna reunión. Pero en el 'Tiempo de Opinión' de 'El Partidazo de COPE' todo el mundo sigue apuntando al Real Madrid.

Pero la oferta que ha provocado reacciones de todo tipo ha sido la de Arabia Saudí. La noticia que desvelaba el periodista Fabrizio Romano apuntaba a una oferta millonaria por parte del Al Hilal, el club que también intentó fichar a Leo Messi. El conjunto saudí habría presentado una oferta formal al Paris Saint-Germain para abrir conversaciones por Kylian Mbappé que ascendería a los 300 millones de euros. Todo esto ha cogido más notoriedad cuando Giannis Antetokounmpo ha bromeado en la red social X señalando que él se parece al jugador francés y que pueden ofrecer por él esos millones.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe ?????? pic.twitter.com/VH0syez3VX