Carvajal, sobre Ancelotti: "Pase lo que pase, va a seguir"

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, consideró que "no" se vio a un Manchester City "superior" a su equipo, en el empate a uno de la ida de semifinales de la Liga de Campeones del Santiago Bernabéu.



"Son jugadores de talla mundial, es un equipo que maneja bien el balón... pero no se ha visto un City superior al Real Madrid", comentó en zona mixta. "El equipo tiene buenas sensaciones hoy y hemos hecho un gran partido. Tenemos ocho días para coger energía", añadió.









"Está claro que hemos jugado hace pocos días, pero no he visto al equipo cansado. A ellos les pensaban las piernas en los últimos 20 minutos", valoró sobre el cansancio de su equipo. Un Ceballos que ponderó el partido de los dos centrales del Real Madrid ante Erling Haaland.



"Tanto Rüdiger como Alaba han estado muy bien. No lo digamos muy alto que queda un partido de vuelta y esperamos que no tenga su partido allí", declaró. Además, Carvajal catalogó al brasileño Vinícius Junior, autor del 1-0 del Real Madrid, como "el mejor del mundo" y, consideró que "nadie tiene duda".



Por último, lamentó que el partido de vuelta no sea en el Santiago Bernabéu, como sí ocurrió la pasada temporada. "Nos gustaría, como el año pasado, que la vuelta fuera en casa, pero lo afrontamos sin miedo. Vamos a ir a Manchester a ganar; el equipo se lo cree", dijo