Carlos Miquel, sorprendido con el nivel del Ferrari de Carlos Sainz: "Brotes rojos"

El Mundial de Fórmula 1 de 2024 comienza con el Gran Premio de Baréin el próximo sábado 2 de marzo a las 16:00 horas en España. Esta semana han sido las primeras pruebas reales de los monoplazas en pista. Carlos Sainz ha dado muy buenas sensaciones, quedando primero en el segundo día de la pretemporada.

Año de incertidumbre

Leclerc muestra a Ferrari como clara alternativa a Red Bull El monegasco fue el más rápido en la última jornada de test y demostró que Ferrari puede competir con Red Bull. Alonso y Sainz probaron ritmos de carrera. 23 feb 2024 - 17:35

Carlos Sainz tiene una temporada por delante que puede marcar un antes y un después en su carrera deportiva. Después del anuncio de que Lewis Hamilton se unirá a Ferrari, junto a Charles Lecrerc, el próximo año, el piloto madrileño se quedará en tierra de nadie. Por lo que tiene por delante un Mundial para ganarse un asiento en la parrila para el futuro cercano.

La temporada pasada se hizo con la única victoria no lograda por un Red Bull, pero no terminó en la clasificación como se podía esperar al principio del año. Un séptimo puesto en el Mundial, con 200 puntos y por detrás de Norris, su compañero de escudería Lecrerc, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, 'Checo' Pérez y Max Verstappen.

Temporada decisiva para Alonso

Fernando Alonso fue la gran revelación de la última temporada. Muy cerca de conseguir la ansiada victoria número '33' de su carrera deportiva en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco. Ochos podios volvieron a colocar al asturiano en lo más alto de la parrila el último año en su estreno con Aston Martin, después de la decepción vivida con Alpine.

La tendencia de la escudería británica busca mantener la tendencia ascendente de la última temporada en este próximo Mundial de 2024. "Es difícil de decir, son sólo tests y no tenemos ni idea de lo que hacen los demás. Nuestro programa está en cambio constante según el tiempo disponible, porque no es fácil de entender que tengamos tan poco tiempo para entrenar antes de un campeonato. Es como si en el fútbol o el tenis cambias la pelota, la raqueta, y los deportistas no lo pueden probar. Es el deporte más sofisticado, parece un poco ridículo", explicó Fernando Alonso acerca de las primeras pruebas de la temporada.

Buenas sensaciones con Carlos Sainz

El madrileño ha dejado muy buenas sensaciones en los primeros tests de la temporada y ha creado ilusión con el papel que puede dar Carlos Sainz en el Mundial de 2024. Carlos Miquel ha analizado en El Partidazo de COPE la actuación del piloto español en la pretemporada. "No solo ha sido el más rápido, sino que le ha metido siete décimas al Red Bull de 'Checo' Pérez, pero también es cierto que llevaba el neumático más blando, que ha ayudado", comentó el periodista.

"Para mí lo más impresionante ha sido el simulacro de carrera (hacer exactamente el número de vueltas del Gran Premio). Ha hecho un tiempo que le habría servido seis décimas por vuelta más rápido de lo que fue Verstappen el año pasado, que ganó la carrera", añadió Carlos Miquel en el programa.

"Este Ferrari es 1,5 segundos más veloz que el del año pasado, por lo que han hecho una evolución muy buena. Es el segundo coche mejor coche de la parrilla, tranquilamente, incluso contra el peor Red Bull (el de Checo Pérez)", aseguró en El Partidazo de COPE.

Durante las últimas horas ya hemos podido ver a Max Verstappen sobre la pista y el piloto neerlandés asustó en el último día de test con Ferrari y Fernando Alonso como principales alternativas

