Así ve Juanma Castaño las opciones del Real Madrid si Mbappé renuncia al último año con el PSG

No hemos pasado prácticamente ni un año sin que el culebrón Kylian Mbappé se reabra. L'Équipe da la exclusiva este miércoles de que el delantero francés no tiene intención de ejercer su derecho unilateral a ampliar su contrato con el PSG hasta junio de 2025. Es decir, termina en 2024 y solo el jugador tiene potestad para hacer efectiva una cláusula que ampliaría su contrato actual por 12 meses más. Todo esto ha caído sobre Madrid como otra de las tormentas que vive la ciudad en estos días, pero Juanma Castaño tiene claro el significado de este movimiento y así lo expresó en 'El Partidazo de COPE'.

Audio





Parece que ha pasado más tiempo del que en realidad ha transcurrido. Todo indicaba que Mbappé se iba a convertir en jugador del Real Madrid el pasado curso, como se recordó este miércoles en el programa. Con el jugador acabando contrato, sin haber renovado y habiendo dado su palabra al club blanco, a última hora dio un paso atrás para continuar en el PSG, de la mano de un contrato millonario que, además, le daba cierto poder en la parcela deportiva. Su nueva vinculación sería por dos temporadas, más una tercera opcional. Esa trampa salta ahora, que está a punto de tener que hacer efectiva esa opción.

Según la publicación francesa, el jugador no tiene ninguna intención de hacerla efectiva. Aún tiene tiempo para pensarlo, ya que el plazo vence el 31 de julio. Si mantiene la decisión, entraría en el último año de contrato con todo lo que ello implica. Desde este verano el club podría buscar una salida si llega una oferta a la altura, cuestión por la que se vuelven a poner los focos en el Real Madrid. Y si no se produce ningún movimiento hasta el día 1 de enero de 2024, en ese instante sería libre para fichar para la campaña siguiente por cualquier club. Sobre todo esto se habló en 'El Partidazo de COPE' de este miércoles.

La reacción de Juanma Castaño cuando Tomás Guasch cuestiona si Mbappé no acepta el año opcional en su contrato

Fue Tomás Guasch el que hizo saltar la liebre mientras el resto del 'Tiempo de Opinión' divagaba sobre el futuro del Real Madrid en cuanto a los movimientos que se esperan. La jugarreta que le hizo al club blanco la pasada temporada fue evidente y, además, se ha visto cómo mantiene continuos tiras y aflojas con el PSG. Incluso con la Federación Francesa de Fútbol. Es por lo que a Juanma Castaño le huele raro. El presentador de 'El Partidazo de COPE alerta a los clubes que se puedan interesar con esta reflexión sobre el hecho de que haya saltado a la luz esta noticia.

Audio





Aún resuenan las palabras de Mbappé en el acto de renovación del verano pasado: "En el fútbol, he aprendido que tienes que mirar adelante, pero no muy lejos. He tomado una decisión personal que creo que es la mejor para mí, pero no sé qué pasará en el futuro. Quiero dar las gracias a los aficionados del Real Madrid, entiendo su decepción. Llevo su camiseta desde los 14 años, siempre he soñado con jugar allí, pero espero que entiendan que quiero seguir en mi país". Ya todos se preguntan hacia dónde mirará ahora el delantero francés.