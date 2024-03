Antonio Lobato cuenta la verdad de la celebración de Carlos Sainz en Baréin: "No fue una fiesta"

El primer Gran Premio de la temporada ha dejado noticias muy distintas entre los pilotos españoles que forman la parrilla. Por un lado, Carlos Sainz JR sorprendió a todos con su ritmo de carrera y con la superioridad que demostró con respecto a su compañero de equipo, Charles Leclerc, a quien adelantó hasta en dos ocasiones en pista. En segundo lugar, Fernando Alonso no pudo competir adecuadamente en Baréin y terminó en novena posición la primera carrera del año.

Carlos Sainz celebra su tercera posición en el Gran Premio de Baréin | EFE

Carlos Sainz valora su tercera posición en Baréin

El piloto madrileño afirmó después del final de la carrera que su salida "no fue la ideal", porque perdió una posición, pero luego pudo "imprimir" su ritmo y terminar en el podio por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

Sainz explicó que fue "una sorpresa positiva" haber mantenido la distancia con el Red Bull del mexicano 'Checo' Pérez y resaltó que el tercer puesto no es donde quieren estar, pero "está bien" para ser la primera carrera y visto el ritmo del neerlandés Max Verstappen, que ha empezado la temporada como terminó la anterior, con un doblete (primero en clasificación y carrera).

Carlos Sainz dentro de su monoplaza antes de la salida

El piloto de Ferrari señaló que su equipo tenía el plan "claro" de usar primero el juego de neumáticos blandos y después las gomas duras, porque degradaban menos, pero tuvieron un pequeño problema con estas últimas porque bloqueaban con el eje delantero. De hecho, durante las primeras vueltas se notó que Leclerc no estaba cómodo.

"Me he sentido muy fuerte y aunque la salida no fue ideal, gestioné bien los neumáticos e imprimí mi ritmo", destacó Sainz, adelantado en la salida por el piloto de Mercedes, George Russell, pero que minutos después superó a su compañero de equipo y también al piloto inglés para colocarse en posiciones de podio.

“Let’s go for it now!” ??



Carlos was pretty pleased with P3 in Bahrain ??#F1#BahrainGPpic.twitter.com/xo5LY1uFV9 — Formula 1 (@F1) March 3, 2024

"Ahora veremos en Jeddah dónde estamos. Espero a McLaren y Red Bull, que ya el año pasado eran competitivos en alta velocidad, pero nosotros también hemos mejorado. A ver si somos competitivos en Jeddah", concluyó Sainz, preguntado por el gran premio de la próxima semana, en el que las largas rectas son el elemento más importante de la carrera.

¿Dejó Ferrari solo a Carlos Sainz en la celebración del tercer puesto en Baréin?

Una imagen de Carlos Sainz se hizo viral este fin de semana tras la carrera y es el momento en el que el piloto madrileño llega al parque donde se estacionan los coches ganadores del Gran Premio. Cuando Sainz se bajó de su monoplaza pudo ver mecánicos e ingenieros de Red Bull, pero ninguno de su propio equipo.

Según contó ayer Antonio Lobato en El Partidazo, la imagen es engañosa por el tiro de cámara y Carlos Sainz estuvo acompañado en todo momento por los miembros de su equipo. También ha desvelado que el equipo no pudo llegar todo lo rápido que le habría gustado por 'el tumulto' que se formó en parrilla al final de la carrera.

A pesar de que acompañaron al madrileño durante la celebración, Lobato ha asegurado que "no fue una gran fiesta" en la escudería italiana. A esta afirmación, Carlos Miquel añadió algo más sobre esta celebración: "Cuando Carlos se quiso hacer una foto con el trofeo, ya lo habían empaquetado para enviarlo a Madrid". Además, el narrador de la Fórmula Uno en Tiempo de Juego añadió que en Ferrari hay miedo por conservar el puesto de trabajo y que puede ser uno de los motivos por los que no hay tanta efusividad por las victorias de un piloto que no estará en la escudería la próxima temporada: "No significa que no quieran a Carlos, pero quieren más a Ferrari y a su puesto de trabajo".

