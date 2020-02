Alberola Rojas, en El Partidazo de COPE: "Lo de la colleja a Morata quedó en una anécdota; él es excepcional"

Este jueves, El Partidazo de COPE se acercó casi hasta el 'corazón' de la sala VOR para charlar con el árbitro más joven de Primera División: Javier Alberola Rojas, que tiene 28 años y lleva 14 arbitrando. Es su tercera temporada y arbitrará este fin de semana el Real Madrid - Celta, en la que será su primera visita al Bernabéu en competición liguera.

"Estoy muy feliz siendo árbitro, se disfruta un montón", dijo Alberola Rojas, que reconoció que ante un escenario como el campo del Real Madrid no hacen nada de especial: "Al final, hay que preparar todo. Desde que llega la designación, mi equipo y yo preparamos cómo vienen los jugadores, a qué nos vamos a enfrentar, visualizar el estadio en el que vamos a estar… Tenemos que prepararnos para lo que tenemos que arbitrar". Aunque no habló de nervios: "Los árbitros somos personas normales. No me pongo nervioso antes de los partidos. La cabeza va evolucionando y la experiencia hace que no llegues con ningún tipo de nervios".

De la temporada pasada, todo el mundo recuerda la colleja que le dio a Álvaro Morata durante un Eibar - Atlético de Madrid: "Se quedó en una anécdota, ya lo hablé con Álvaro, que es un chico excepcional. Y lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Quedamos como amigos, entre comillas. Tuvo el detalle de disculparse conmigo y ya está".

Lo mismo que no tiembla ante un partido importante, tampoco cree que existan jugadores complicados: "Con Luis Suárez, ni bien ni mal. Cada jugador hace su papel en el campo, y nosotros, nuestro trabajo. No hay ningún jugador que me desespere. Casi me preocupo más conmigo mismo, cuando veo que no llego ajustado mentalmente a un partido como debo llegar".

En cuanto al VAR, el manchego reconoció la utilidad de las nuevas tecnologías: "No miro el móvil en el descanso. Ahora, con el VAR ya no hace falta. Me siento más respaldado el VAR. No queremos fallar, es nuestra única premisa. Antes no te ayudaba nadie, y ahora tenemos esta ayuda". Incluso reconoce que, a veces, después de los partidos, escucha programas deportivas, como el día del Real Sociedad - Barça, en el que Busquets le criticó: "Lo escuché, cada uno tiene su opinión y ya está. Es fútbol, va en un cajón diferente de lo personal".

Y aunque no votaría en unas elecciones a la presidencia de la RFEF, Alberola Rojas dijo que los árbitros "estamos muy contentos con nuestro presidente Luis".

SU PASADO 'TELEVISIVO'

Con 18 años participó en un programa en el que rechazó a una pretendiente de una forma que se hizo viral: "Ahora, que lo puedo decir con un micro, pido disculpas si aquella chica se sintió ofendida".

Y aún hay más: hace diez años fue Míster Los Yébenes: "Estamos hablando de hace unos doce años, imagino que algún amigo me dijo que había algo y me debí presentar. Sin más".