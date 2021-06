La experiencia de los religiosos frente a la 'vía rápida' de la eutanasia

Este miércoles 23 de junio se ha hecho público un manifiesto en torno a la ley de la eutanasia que va a entrar en vigor esta misma semana. Este documento lo firman los Religiosos Camilos, la Orden de san Juan de Dios, los hospitales católicos y otras realidades religiosas sanitarias. Es una muestra más de todos los religiosos sanitarios que están al pie del cañón ofreciendo esperanza y certeza. Para hablar de esta ley y de sus particularidades nos visita en El Espejo José Carlos Bermejo, delegado de los Religiosos Camilos en España.

Respecto a cómo se ha planteado esta nueva ley, Bermejo asegura que "no ha habido debate, ha sido hurtado a la sociedad. En poco tiempo se ha aprobado una ley en tiempos de pandemia que no ha dado tiempo a las comunidades autónomas a preparar los reglamentos y a crear las comisiones de evaluación. Ha sido muy deprisa y muy temeraria. Hemos expresado una serie de compromisos renovando el compromiso por cuidar todos juntos".

En torno a la densidad de sufrimiento que hay, algunos piensan que no queda más que el sinsentido", explica el delegado. "La posibilidad de "ayudadme", "mátenme" porque no hay otra posibilidad. Nuestra experiencia son miles de personas atendidas cada año, y el sentido no es solamente algo que se encuentre, sino que es algo que se atribuye. Conseguimos dar un sentido a la vida también con vínculos. A pesar de todos los males estás siendo cuidado y estamos empeñados en eliminar el dolor".

"Una de las cosas que espero desgraciadamente, no es solo cuántas personas pidan este derecho sino un impacto negativo sobre una cultura en la que muchas personas van a acudir a la muerte seducidos. Se ha creado mucha confesión en torno algo tan serio como hacer morir a otra persona. Una persona que está viviendo un proceso en el que se puede dar la oportunidad de integrar también a los seres queridos la muerte".