VÍDEO | Sigue en directo la entrevista al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en Agropopular

El presidente del PP, Pablo Casado visita este sábado el prgrama de COPE, 'Agropopular' a partir de las 9.30 horas.

Casado responderá a las preguntas de César Lumbreras después de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón en una entrevista a un diario británico sobre las macrogranjas y la peor calidad de sus productos.

En este sentido, el líder del PP pedía este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se asumieran responsabilidades y cesara al ministro Garzón, porque "no hay precedentes" de un Gobierno que hable "mal" de su país.

Además, ha defendido la campaña que ha lanzado el PP argumentando que en su formación están en contra del "intervencionismo comunista" por la "miseria" de esta ideología. En esa campaña en redes sociales bajo el lema 'Más ganadería, menos comunismo' --que recuerda a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid bajo el lema 'Comunismo o libertad--, el PP exige la marcha del ministro de Consumo tras polémica creada por sus declaraciones sobre la ganadería intensiva y la peor calidad de sus productos. Además, incluye un vídeo que recoge palabras de Sánchez defendiendo una reducción del consumo de carne y una ganadería de valor ambiental y social.

-Más responsabilidad, menos entrevistas dañinas.

-Más apoyo, menos ataques.

-Más conocer la realidad, menos ignorancia.

-Más asumir responsabilidades, menos escurrir el bulto.

-Más generar empleo, menos ideología ruinosa.#MásGanaderíaMenosComunismo

REPARTO DE FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, el líder popular dará su opinión sobre el reparto de fondos europeos por parte del Gobierno de Sánchez, tras la ofensiva judicial que han abierto autonomías y ayuntamientos de su partido. En declaraciones de esta semana Casado ya avisaba que su formación estaría dispuesta a llevar esa misma ofensiva a Europa si no hay "transparencia".

La imagen de España, señalaba a nivel internacional " está en entredicho" precisamente, decía por la gestión de los fondos europeos.

En este punto recordaba que el PP hace dos años propuso la creación de una agencia independiente para el control de los fondos europeos pero "fue rechazada". "Ya sabíamos para qué", exclamaba, para agregar que lo que buscaba el Gobierno era poder repartir ese dinero "a dedo a las empresas y a los gobiernos afines". "Es intolerable y vamos a ir hasta el final", señalaba tajante.

Casado ha rechazado los argumentos del Gobierno asegurando que lo que impugna Madrid "no es muy relevante" y ha dicho que no se trata de "la cantidad sino de que a dedo" se decida que a unos territorios vayan unos fondos que "son de todos los españoles y a otros no".

Además, Casado ha aludido al caso de la aerolínea Plus Ultra o a los de "subvenciones para turismo solo para personas de una orientación sexual o solo de una raza determinada" que, a su juicio, está "yendo contra el libre mercado y contra la igualdad de los españoles al recibir fondos".

ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Otro de los frentes dell PP, y que previsiblemente se hablará en la entrevista en COPE, son las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 13 de febrero donde Casado espera, tal y como ha manifestado, "una mayoría suficiente" para "no depender de otros partidos" y "poder gobernar sin coaliciones" que "acaban en deslealtades".

El líder del PP ha defendido "el apoyo al mundo rural" del PP en la Comunidad, sobre lo cual ha puesto de ejemplo la propuesta del presidente de la Junta y candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, para garantizar por ley que los consultorios médicos rurales sigan abiertos, al igual que las escuelas con pocos alumnos.