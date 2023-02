Irene Montero insiste en que la ley del 'sí es sí' está "bien " aunque se muestra "dispuesta a reformarla"

En el acto que Podemos ha celebrado esta mañana de domingo para apoyar la ley del 'sí es sí' de Irene Montero, la ministra ha aprovechado para defender su proyecto estrella y argumentar que la norma está "bien" hecha.

"Aunque sabemos que la ley está bien y que ninguna reforma legal va a evitar esas decisiones judiciales de rebajar las condenas, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley, a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente a esta ofensiva contra la ley y contra el gobierno de coalición", ha dicho Montero.

Eso sí, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este domingo que, aunque está dispuesta a reformar la ley del solo 'sí es sí', como le ha pedido el PSOE, hay algo en lo que no está dispuesta a ceder: "El consentimiento no se toca. Quien piense que nos vamos a rendir no sabe lo que nos han enseñado nuestras madres y abuelas". Algo que ha apoyado su compañera y líder de la formación, Ione Belarra, defendiendo el trabajo de Montero con la ley.

La advertencia al PSOE sobre el PP

La ministra de Igualdad ha reconocido que "están siendo unos días muy difíciles" porque hay "muchas presiones" para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y volver al modelo anterior que propone el PP, ante las rebajas de condenas a agresores sexuales decididas por algunos jueces que, según Montero, son una minoría.

Ha hecho una defensa encendida de la ley de la que -ha asegurado- "nadie ha sido capaz" de hacer una propuesta concreta de modificación que no suponga volver al modelo anterior.



Y, sin nombrar en ningún momento al PSOE, ha advertido del riesgo que supone la postura del PP."Qué grave es que el PP esté ofreciendo sus votos a quien le quiera escuchar para volver a la violencia y a la intimidación", ha alertado.

Ha rechazado de plano esta propuesta del PP que pasa por volver a los tipos penales de la violencia y la intimidación. "No nos vamos a tragar el cambio de nombre, lo que queremos es que el consentimiento siga en el centro".



Ha criticado duramente al partido de Alberto Núñez Feijóo, un partido -ha dicho- "que deja tiritando los presupuestos contra la violencia de género" y que se pasó la tramitación de la ley del solo sí es sí "diciendo que no se iba a poder decir piropos por la calle y que íbamos a meter a todos los hombres en la cárcel". "Ese es el partido que está articulando la ofensiva contra la ley", ha aseverado la titular de Igualdad.



Montero, para quien esta "ofensiva" no es solo contra la ley, sino contra el gobierno de coalición, ha dicho que "desgraciadamente" en España por defender los derechos de las mujeres, los derechos humanos y por "no bailarle el agua a los poderosos", "se paga un precio". "Nosotras lo sabemos muy bien y estamos dispuestas a pagar".