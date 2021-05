Pilar Cisneros: "¿Por qué la manía de este Gobierno de no tomar decisiones cuando son urgentes?"

Hoy he cambiado la escalera de mi casa por esta, que es la escalera de la radio porque he hecho el programa aquí, por eso llevo mascarilla. Me vais a entender con mascarilla y todo.

No puedo llegar a entender la manía que tiene este Gobierno con dejar las cosas para mañana o la semana que viene. Esto ha pasado otra vez con la vacuna de AstraZeneca, con la segunda dosis, de la que están esperando dos millones de españoles.

La ministra, Carolina Darias, ha dicho que tomarán la decisión la semana que viene. ¿Pero por qué la semana que viene si no está terminado el estudio que ha iniciado el Instituto Carlos III si no se puede inocular una vacuna de Moderna o de Pfizer combinada?

¿Por qué esperar una semana más cuando la Agenda Europea del Medicamento ha dicho que se les debería poner la segunda dosis también de AstraZeneca? O al menos darle la opción voluntaria de ponérsela, a quienes quieran como pide la Comunidad de Madrid o Andalucía.

¿Por qué la manía de este Gobierno de no gobernar, no decidir, no tomar decisiones cuando son urgentes? Pues ahí estamos con la vacuna de AstraZeneca, otra vez.