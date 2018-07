Las críticas que ha recibido Jorge Javier Vázquez por la publicación de esta foto en Instagram

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, está teniendo un verano bastante ajetreado, y ya no hablamos solo de escapadas veraniegas, o de su magnífica actuación de Grandes Éxitos, sino de lo que están dando de que hablar las imágenes que sube a su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Jorge Javier, tiene que hacer frente a las críticas por parte de sus seguidores, pues bien sabe, que se expone a ello. Sin embargo, parece que las críticas aparecen de forma muy seguida en sus publicaciones. Sin ir más lejos, la semana pasada el propio presentador subió una foto a las redes con la cara sin maquillar, y claro, faltó tiempo para dar comienzo a la lluvia de críticas por parte de los usuarios.

Pero esto no queda aquí, de nuevo, se ha abierto la polémica en su perfil, pero esta vez por subir una foto en el estreno de su función #GrandesÉxitos en Barcelona, donde aparece acompañado de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Una imagen que ha despertado más si cabe las críticas de los usuarios, añadiendo comentarios como los siguientes: “Vaya bajada de pantalones”, “Elimina la foto ya. Me has decepcionado”, “Dios los cria y ellos se juntan” o “Solo por estar con esa tía dejo de seguirte”.