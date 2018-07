"¡De mayor quiero ser astrofísica!"

MUJER TECNOLOGÍA (Crónica)

Celia Sierra,Madrid, 8 jul (EFE).- Cuando el Falcon Heavy despegó hacia Marte, Ada Berdonés se quedó muy impresionada y con tan solo 8 años decidió que de mayor quería ser astrofísica para poder hablar todo el rato de lo que más le gusta: el espacio. "A veces me dicen que no puedo por ser chica, pero yo les digo que cada uno es lo que quiere".,La vocación de Ada no es casualidad, sus padres se dedican a la robótica y le pusieron su nombre en honor a Ada Lovelace, la primera programadora de la hi