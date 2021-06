La calle responde: ¿A favor o en contra del fin de las mascarillas en el exterior?

Mascarilla o no mascarilla, esa es la cuestión, al menos, al aire libre. Ante la idea de tomar el mismo camino que muchos países de retirar poco a poco la mascarilla, COPE sale a la calle a preguntar a la gente sobre ello. ¿Se si ven listos para retirarse del complemento que nos ha acompañado por más de un año?.

El Ministerio de Sanidad anuncia ver "factible" el poder suavizar el uso de mascarillas en exteriores para mediados o finales de junio, dependiendo de si la evolución de vacunas continúa al mismo ritmo. Explicaba Fernando Simón sobre las declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha ,Emiliano García-Page, sobre el fin del uso de mascarilla en exteriores en su comunidad. "La fecha concreta hay que valorarla con otros parámetros" declaraba Simón sobre como sería en el resto de España.

Una noticia que ha recibido diferentes opiniones tanto a favor como en contra por parte de los españoles. Simón ha indicado que las mascarillas dejarían de ser obligatorias en lugares al aire libre, donde se pueda mantener la distancia. Preguntado por ello, los ciudadanos se muestran a favor y en contra: “Voy paseando por el metro y la persona más cercana está a casi 100 metros de mí” comenta un joven transeúnte. “Tanta mascarilla no puede ser buena” concluye otra persona.

No es de sorprender que dicha idea se plantee en España, ya que en varios países se ha tomado ya la decisión. Es el caso de Reino Unido, desde el 22 de abril, la mascarilla tampoco es obligatoria en espacios abiertos. Su registro de incidencia acumulada es de 42,6 casos por cada 100.000 habitantes y el 49,18% de su población ya ha recibido al menos una dosis, mientras que el 17,12% tenía la pauta completa. En el caso de España, sería antes de que se haya alcanzado el 70 % de población inmunizada, algo que el Gobierno asegura que llegará a mediados de agosto.Dinamarca ya se plantea ser de los primeros países en eliminar completamente el uso de mascarillas para agosto.

Hace unos días Estados Unidos anunció que las personas vacunadas con pauta completa pueden reanudar sus actividades sin usar mascarillas ni mantener distancia social, salvo en algunos casos y lugares, como recogen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Nueva York ya anunció que dejará de exigir la mascarilla en espacios públicos, excepto en el transporte público, en los colegios y algunos otros lugares.

Para España aún queda un largo camino. Aunque la mayoría de los españoles parece que están de acuerdo con la idea de quitar la mascarilla en exteriores, otros se asustan ante las historias sobre contagios del coronavirus.“Yo lo he cogido con unos compañeros, no tuvimos mucho cuidado la verdad con la mascarilla” apunta un joven. Algunos prefieren esperar “a que mejoren las cosas” y “usar lo máximo posible la mascarilla” declaran los señores que pertenecen a la franja de riesgo de la población. Aún no hay nada claro sobre qué decisión se tomará, según las circunstancias, o bien si se hará en el ámbito nacional o autonómico.