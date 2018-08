Ada Colau, reprobada por su gestión de la seguridad en Barcelona

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha reprobado la gestión de la seguridad en la capital catalana por parte de la alcaldesa Ada Colau, con los votos de todos los grupos de la oposición, excepto la CUP, que no ha acudido a la convocatoria. La sesión extraordinaria la han forzado los grupos del PDeCAT, Cs, ERC y PSC a raíz de la agresión a un turista por parte de un grupo de manteros, las peleas en las calles del Raval y las protestas de los vecinos de Barceloneta por el incivismo en el barrio en los últimos días. El texto sometido a debate y aprobado condena "el deterioro que vive Barcelona" e insiste en pedir a Colau que deje de ser la responsable de seguridad del consistorio.

La teniente de alcaldía, Laia Ortiz, en estos momentos alcaldesa accidental porque Colau está de vacaciones, se ha quedado sola en la defensa de la gestión de la seguridad que hace el gobierno municipal. Ortiz ha acusado a la oposición de haberse aliado "para desgastar al gobierno, ocupar titulares y no proponer soluciones", en lo que ha calificado de "alianza contra Barcelona" y "un todos contra la alcaldesa Colau".

En el texto aprobado, la Comisión ha instado también a la "dimisión expresa de la alcaldesa como responsable de seguridad" y al nombramiento de un concejal con experiencia acreditada para esta labor, mientras ha exigido al gobierno que dé órdenes para el cumplimiento de la ordenanza municipal que evite nuevos episodios de incivismo e inseguridad. "Hacer cumplir el Plan de Choque de lucha contra los narcopisos y dar cumplimiento a las distintas iniciativas aprobadas y aceptadas en plenos y comisiones contra la lucha del top manta" son otras de las reclamaciones que recoge el acuerdo aprobado en la comisión.

En el debate, el portavoz del PDeCat en la comisión, Raimond Blasi, ha apuntado que "Ada Colau es incapaz de resolver problemas, pero sí los genera. No se puede hacer de bombero y pirómano a la vez", y ha añadido que "la inseguridad empieza a ser la ruina de Barcelona". Por su parte la presidenta del grupo municipal de Cs, Carina Mejías, ha subrayado la ausencia de la alcaldesa en la comisión: "Ha decidido no venir a dar explicaciones ni soluciones a esta crisis. Esto muestra que su gobierno está agotado, no tiene ideas ni iniciativas". Mejías ha cargado también contra el gobierno de la Generalitat y el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues "ambos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en las calles de nuestro país".

El presidente del grupo de ERC, Alfred Bosch, ha señalado que "Colau ha abandonado la ciudad a su suerte" y que "es inadmisible que barrios como el Born o la Barceloneta hayan tenido que contratar seguridad privada para luchar contra el incivismo, y que vecinos de Gràcia tengan que manifestarse contra los excesos de ruido y los botellones que se organizan cada noche". Por parte del PSC, la portavoz Montserrat Ballarín ha criticado que "por segundo año consecutivo se esté celebrando una comisión extraordinaria de presidencia y seguridad", y ha destacado que la "Guardia Urbana carece de efectivos y de órdenes claras para abordar el descontrol que vive la ciudad".

El presidente del grupo del PP, Alberto Fernández Díaz, ha asegurado que "Barcelona es la capital del delito y del incivismo, en el último año han aumentado un 20 % los delitos en la ciudad", y ha ironizado al señalar que "la inseguridad no hace vacaciones". El concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha destacado que "el gobierno debe hacer cumplir la normativa" y ha pedido a Colau que "declare la guerra a las mafias, que son las culpables de que haya top manta en las calles de la ciudad".