García de la Vega acusa a Gálvez de mentir y querer liquidar al Real Murcia

Mauricio García de la Vega ha salido a la luz pública este este viernes para responder a las declaraciones realizadas por Víctor Gálvez el pasado miércoles a través de una carta dirigida al murcianismo. El mexicano explica que “a los múltiples intermediarios que han aparecido durante este tiempo, les he dicho que me sentaría a escuchar las propuestas de Gálvez incluso decidí escuchar la oferta que me fue transmitida esta semana en la que me solicitó 400.000€ para irse del club”. El empresario mejicano, que firma la carta como Accionista Mayoritario del Real Murcia, acusa al oriolano de mentir y también asegura que hay inversores tras él que llegan con la intención de sacar adelante a la entidad grana.

El contenido de la carta es el siguiente:

“Me dirijo a ustedes con sentimientos de preocupación y de vergüenza ajena por las

desafortunadas declaraciones vertidas por el “Presidente” de nuestro Real Murcia en la

conferencia de prensa del pasado miércoles.

Como todos ustedes comprenderán, Yo, como máximo accionista del Real Murcia, soy el

primer afectado por esta situación. Una situación que me preocupa especialmente no por mí,

sino por la imagen del club por el cual decidí apostar y arriesgar mi presente y mi futuro con el

único objetivo de ayudar a mejorar la institución y ponerla donde realmente se merece por

Historia, afición y respeto.

Principalmente, estoy muy decepcionado porque Gálvez vuelve a mentirme a mí y a todo el

murcianismo. Pese a que la Justicia y el órgano gubernamental más importante de España en

materia deportiva me han dado la razón, tenía la firme voluntad de sentarme con Víctor Gálvez

para ver si había alguna posibilidad de trabajar juntos por el bien del Real Murcia. Sin

embargo, él ha preferido cerrar la única puerta que quedaba abierta con insultos racistas hacia

mi persona y desafiando públicamente a las autoridades máximas en materia deportiva. Todo

esto en perjuicio directo para el CLUB y dejando una imagen vergonzosa hacia la sociedad.

Victor Galvez MIENTE continuamente tanto a los medios de comunicación como a mi persona,

y para ello enumero los siguientes casos:

a. Primer comunicado de Galvez Brothers donde aclara que el préstamo para las

nóminas no tenia interés de comprar acciones debido al conflicto por las

acciones del club, lo que deja claro que su compra no fue realizada de buena

fe.

b. Presumió “Músculo financiero” para pagar €4 o €10 millones, lo que fue

totalmente falso, ya que al final hasta ha tenido que pedir dinero a las peñas

para evitar un descenso administrativo por impago.

c. Parcelas en donación del ayuntamiento para la construcción de una ciudad

deportiva, cosa que fue desmentido.

d. Ampliación de capital que nunca fue llevada a cabo.

e. Declaraciones que el TAS demoraría 14 meses en emitir el laudo y que sería en

favor de Moro.

f. Declaraciones que CSD inscribiría las acciones a su favor.

Rechace una oferta “sobre papel mojado” de un millón de Euros que me ofreció Gálvez para

irme. Es totalmente falso que he pedido dinero a Galvez por el club, al contrario, en la plática

que sostuvimos, le pedí que aportara ese dinero al club y que lo gestionamos conjuntamente.

Gálvez miente demasiado, a estas alturas ya todo el mundo lo sabe. El club es mío y no lo

vendo. Vengo a ayudar al Real Murcia con inversores serios que están esperando que este

conflicto se solucione para apostar a largo plazo. Es un proyecto real y honesto, no un negocio.

A los múltiples intermediarios que han aparecido durante este tiempo, les he dicho que me

sentaría a escuchar las propuestas de Galvez, incluso decidí escuchar la oferta que me fue

transmitida esta semana en la que me solicitó 400.000€ para irse del club.

Galvez nunca será propietario del club como lo afirma, ya que su contrato de compra venta

con Raül Moro está condicionado a la autorización del CSD; sabe que está acorralado por la

justicia, desafiando al TAS, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de

Deportes. No ha podido ganar ningún recurso legal y tiene claro que no podrá diluir mi

participación accionaria. Dice que quiere al club y no deja de perjudicarlo, solo le interesa su

ego. Está dañando la imagen del Real Murcia con un discurso agresivo e insultos racistas en los

medios de comunicación, provocando que la gente se ría de él y del club, lo que no ayuda ni

con los patrocinadores ni con los posibles inversores. Es una pena, en realidad me da hasta un

poco de lástima.

En el aspecto deportivo, la afición puede estar muy tranquila. Cuando yo llegue en enero, se

apostó por la continuidad, ajustando la plantilla con los mínimos cambios; jugadores como

Charly Dean, Carlos Martínez, Molo, Pallardo, Ogenda y Chrisantus y la continuidad del Mister

Salmeron. Para este campeonato, buscaré darle continuidad a lo bueno del plantel y de las

oficinas. Soy una persona seria, que toma decisiones con la cabeza, no me dedico a estar

fanfarroneando ni a fabricar circos.

Lo que si tengo claro, es que No voy a permitir que otro “Raúl Moro” venga y acabe liquidando

el club. Ese es su plan, yo también hablo con muchísima gente y todos me dicen que el

objetivo de Gálvez es liquidar al Real Murcia. Pero no le voy a dejar y sé que los aficionados

tampoco se lo van a permitir.

Es increíble ver que hay quien se ha creído que yo he robado muebles o cosas de la oficina del

Real Murcia. No hay filtro y son bulos tras bulos que van soltando y algunos se lo creen. Por

favor, llevo 18 años en el fútbol y no había visto nada similar. Yo sí puedo contar a qué se

dedica Gálvez y cómo hace sus negocios. A mí me llegan muchas historias pero tengo la

decencia de guardármelo para mí. Lo que más me motiva, es que, a pesar de que todavía hay

algunas personas que creen en Galvez y le apoyan, hay cada ves más aficionados que me

muestran su apoyo día tras día y que no quieren verle ni un segundo más dirigiendo al club: les

entiendo, es espantoso.

Si el consejo de administración decide no inscribir mis acciones, tendrán que asumir

responsabilidades penales, está metiendo a su propio hijo en un lío muy gordo. Es un

irresponsable pero ya ha demostrado que está incapacitado para llevar un club de fútbol como

el Real Murcia, es un mundo que desconoce totalmente.

Salvar al Real Murcia de su situación económica, no es una labor para un personaje ostentoso

y presumido. El club requiere profesionalismo, seriedad, continuidad y un PROYECTO viable de

largo plazo que de certidumbre a los inversores serios. Recordemos que hoy presume cierta

liquidez que es muy probable que sea producto de recursos provenientes de taquillas,

conciertos y abonos. Ese dinero debería de ser administrado durante el año futbolístico y no

derrochado en pocos meses. Recordemos lo sucedido a Raül Moro hace unos meses, quien

gastó en pocos meses los recursos destinados al total de la temporada.

Víctor, si de verdad sientes al el Real Murcia por encima de tu propio ego y vanidad, deja de

perjudicar a su escudo que tanta historia tiene detrás y acepta negociar un salida digna. Evítate

la vergüenza de ser forzado a salir por las autoridades, porque la justicia lleva su tiempo, pero

al final llegará“.

Mauricio Garcia De la Vega

Accionista mayoritario Del Real Murcia C.F., SAD.