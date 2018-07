Putin comunicó a Trump su disposición a prorrogar un tratado antinuclear

"Le he asegurado al presidente Trump que Rusia está lista para extender este tratado, prolongarlo, pero tenemos que acordar los detalles en principio, porque tenemos algunas preguntas para los socios estadounidenses", dijo Putin en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Fox. Putin señaló que Rusia no cree que Estados Unidos haya cumplido completamente con ese acuerdo, "pero esto es algo para que decidan los expertos".

Moscú ha criticado en repetidas ocasiones el despliegue de sistemas de misiles estadounidenses en Europa del este, y Washington ha denunciado las supuestas violaciones rusas del Tratado INF, suscrito en 1987 por la Unión Soviética y Estados Unidos, que eliminó todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio.

Preguntado sobre una hipotética adhesión de Georgia y Ucrania a la OTAN, Putin fue tajante y avisó de que Rusia reaccionaría "negativamente". "Para nosotros, bueno, es una amenaza directa e inmediata contra nuestra seguridad nacional, trasladar esta infraestructura de la OTAN hacia nuestras fronteras sería una amenaza y la reacción sería extremadamente negativa", advirtió el jefe de Estado ruso.

Estas declaraciones, grabadas en Helsinki, se transmitieron horas después de que Putin y Trump mantuvieran su primera cumbre en la ciudad finlandesa. En la entrevista a Fox, Putin mantuvo un toma y daca con el entrevistador que insistió en preguntarle sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Cuando el entrevistador le tendió al presidente ruso una copia de la imputación del fiscal general para la trama rusa, Robert Mueller, que el viernes acusó formalmente a doce oficiales rusos, Putin rechazó tomarla en sus manos y le indicó a su interlocutor que la pusiera en una mesa que tenían al lado.

Putin calificó de "absolutamente ridículo" que los estadounidenses puedan pensar que Rusia pudo influir en los comicios presidenciales. "Interferencia en los asuntos internos de Estados Unidos ¿Realmente cree que alguien actuando dentro del territorio ruso pudo haber influido en Estados Unidos y en la elección de millones de estadounidenses?", planteó Putin.

A su juicio, "está muy claro que esto se usa en la lucha política interna y no es bueno para la democracia de Estados Unidos". Para zanjar el asunto, el mandatario ruso subrayó: "No quiero insultar al presidente Trump cuando digo esto, y puede ser irrespetuoso, pero antes de que anunciara que se presentaba a la Presidencia, no era de ningún interés para nosotros".

Por otro lado, Putin agregó que otros asuntos de los que habló con su homólogo estadounidense fueron el riesgo del terrorismo, Siria y el programa nuclear de Irán. Apuntó que Trump ha hecho mucho para solucionar el conflicto con Corea del Norte, pero que para lograr la total desnuclearización del país asiático se necesitan "garantías internacionales" y que Rusia está preparada para contribuir en ello.

En el asunto de Siria, Putin reiteró que son los grupos terroristas, como la organización Estado Islámico (EI), el Frente al Nusra (antiguo nombre de la exfilial de Al Qaeda) y otras milicias similares, las que desestabilizan el país árabe. Ante las insistentes preguntas del entrevistador sobre las bajas civiles causadas por la fuerza aérea rusa en el territorio sirio, Putin recordó en varias ocasiones la destrucción "por parte de la aviación de Estados Unidos" de la población de Al Raqa, el que fuera el bastión sirio del EI.