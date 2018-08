Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Además de quién va a asumir la responsabilidad de la caída del muelle de Vigo, porque se van echando la pelota unos a otros, y de ver en qué queda el barco Aquarius, que está más cerca de Valencia que la otra vez pero que ahora el gobierno dice: a mí no me miren. En aquella ocasión qué buenos somos todos, qué solidarios, coros y danzas, viva la gente, grandes abrazos, grandes focos, somos la bomba, que tíos. Ahora ha pasado poco tiempo, es el mismo barco, el mismo tipo de gente y más cerca de un puerto español, el de Valencia, y el Gobierno dice que no está, que ahora no me puedo poner. Alguna explicación darán acerca de todo ello.

Hoy la noticia en Europa, en cualquier caso, es una noticia económica con la vista puesta en la lira turca, que está desatando inestabilidad en la banca española. Se ha depreciado la lira turca un 40% frente al dólar, el banco central turco está inyectando dinero pero no ha salvado la divisa, no ha salvado, por ejemplo, al Ibex 35 de los números rojos, y cayó ayer casi un 1%. Hay banca española muy expuesta en Turquía, el BBVA, por ejemplo, ayer perdió el 3,23, acumula una bajada de 23% lo que va de año. Pero no solo el BBVA, también de Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell. Esto está poniendo nerviosos a muchos, esencialmente a los italianos. Se sigue con mucha preocupación en Italia, porque puede haber una especulación financiera contra Italia, y esto en economías en recuperación no es el escenario más deseable. Para que vean ustedes que todo está interconectado, cuando tú tienes muchas inversiones en un país, como ese países se desestabilice te toca a ti, y tú tocas a otro, y el otro ha tocado otro. Atención esto no es una fiebre de verano, o no es una especulación de verano, puede que sea algo más y hay que estar pendiente de todo ello.