Los mejores consejos para el verano, en 'Hablar en familia'

Cuando llega el mes de agosto son muchas las cosas que inevitablemente no cambian. Las quemaduras al sol y la gastroenteritis son un clásico de las vacaciones, así que en nuestro nuevo programa de 'Hablar en familia' te contamos cómo tratarlas de la mejor manera y, sobre todo, cómo evitarlas. María Salmerón, pediatra del Hospital de la Paz y la Clínica Ruber Internacional, te descubrirá cosas que seguro no sabes. Hay protectores solares químicos y físicos, a veces combinados, pero dependiendo de la edad del pequeño es mejor uno que otro. Una quemadura con ampolla multiplica por dos las posibilidades de sufrir un cáncer de piel en edad adulta. Y si la gastroenteritis llega a tu casa este verano que sepas que el pollo y arroz no es la mejor dieta. María Salmerón nos da otras opciones.

En verano es también momento de hacer balance en familia del uso de las tecnologías. Cada vez más adultos sufren problemas de adicción de los que no son conscientes. El teléfono te quita tiempo de estar con tus hijos. Phil Gonzalez experto en Redes sociales acaba de publicar el libro “¡Pásate al modo avión! Mindfulness ejecutivo para humanos ultraconectados”. En él, junto a Jimmy Pons, analiza lo que nos pasa y sobre todo como ponerle solución. Te van a encantar los ejercicios para desconectarte de lo que te absorve tiempo para estar con los tuyos de manera brutal.

Y estos días seguimos hablando de agresiones sexuales a menores en diferentes puntos de España. Los hechos ocurridos con La Manada se han repetido en diferentes lugares bajo el mismo patrón. ¿Por qué estamos viviendo una sexualidad violenta? Analizamos como Mayo del 68 supuso un antes y un después para una generación pero que las generaciones venideras han vivido y evolucionado con ello. En noviembre en la Universidad Francisco de Vitoria tiene lugar un Congreso en el que expertos internacionales debatirán sobre estos temas.

Nos ha quedado redondo este podcast. Esperamos que lo disfrutes y recuerda que si quieres contactar con nosotros nos encuentras en loton@cope.es y alatre@cope.es