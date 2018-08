Nuevas formas de emprender: agricultura urbana y sostenible

Para las personas que viven en las ciudades disfrutar de una auténtica huerta con todo tipo de vegetales puede resultar complicado. Damien Krak es cofundador de Optimus Garden, ha contado en 'La Linterna' que la idea surge porque la gente aunque viva en ciudades tiene la necesidad de reconectar con la naturaleza. Quieren saber lo que comen y tienen mucho interés en comer sano y bien. Este proyecto es una solución práctica para las personas que tienen poco espacio y poco tiempo puedan conseguir verduras frescas y sanas.

“Es un huerto vertical, hidropónico, sin tierra, modular y conectado”, ha explicado Krak. Esta es una nueva manera de cultivar plantas aromáticas y frutas y flores en las ciudades. Se coloca en una pared y se sostiene con velcro o tornillos, y las plantas se alimentan mediante agua. El cofundador de este proyecto ha explicado que “una planta para desarrollarse necesita tres componentes: luz, agua y nutrientes”. Los nutrientes son añadidos al agua y este es uno de los fundamentos de la hidroponía, que se utiliza más a nivel industrial en ciudades del sur de España.

Hidroponía es una técnica de cultivo agrícola donde la planta absorbe los minerales esenciales y los nutrientes por medio de iones inorgánicos disueltos en el agua. En condiciones normales el suelo actúa como reserva de nutrientes minerales, pero el suelo en sí no es necesario para que la planta crezca. Una planta cuando está en la tierra está luchando para sacar el agua y los nutrientes, en cambio si se le dan directamente la cantidad de nutrientes disueltos que necesita, en ningún momento entra en estrés y se desarrolla mucho más rápido.

Una de las ventajas de esta forma de cultivo urbano es que emplea un circuito de agua cerrado, y el líquido que las plantas no consumen, recircula, por lo que es mucho más eficiente y ecológico. Tiene varias ventajas. Al ser cultivado directamente en el agua no hay malas hierbas ni bichos. Tampoco hay que tratar la planta con insecticidas. Las plantas como la lechuga se desarrollan muy bien, y están planteando la idea de poder plantar tubérculos.La instalación es sencilla, hay modelos de varios tamaños. Es un depósito de agua con retorno que se bombea a nivel de las plantas. Se puede colocar en cualquier pared, un balcón, una terraza y también en la oficina porque no necesita mucho espacio.