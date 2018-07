Pin, sobre la extraditación de Puigdemont: “Una cosa es acatar y otra distinta tragar”

El Código Pin en 'La Linterna', el caso de 'La entrega de Puigdemont solo por malversación':

“Al juez Llerena en Alemania solo le hacen caso a medias y en Bélgica lo quieren incluso procesar por defender la unidad de España de los golpistas. El correcto gobierno español dice que a la justicia hay que respetar pero una cosa es acatar y otra distinta tragar porque votos de los nacionalistas vas a necesitar.

¿Haría lo mismo un gobierno alemán que persiguiera un teutón aquí huido y allí procesado por apología del nazismo que en España no es delito y no se le extraditara? Nos acusarían de no respetar ni la legislación alemana ni la euroorden. Y es que ya lo dice un Refrán Pin…

…“Al que por correcto calla, la fuerza de su razón le falla”

José Ramón Pin Arboledas habla sobre esta noticia:

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein decidió extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión.

El tribunal indicó asimismo que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición de Puigdemont, aunque no apunta fechas concretas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la fiscalía.