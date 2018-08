Pin: “Hoy Barcelona es una Ciudad de Paz porque es española”

El Código Pin en 'La Linterna', el caso de ‘El caso de los reyes en Barcelona’:

“Hoy Barcelona ha sido una Ciutat de Pau, Ciudad de Paz. Hoy, un año después las víctimas han sido recordadas por todos: ciudadanos y autoridades.

Hoy, junto a las víctimas, los Reyes han sido protagonistas. Lo quieran ver, o no, los contrarios a la monarquía, hoy como institución nos representaba a todos. Hoy Barcelona es una Ciudad de Paz, Ciutat de Pau, porque es española. España Constitucional donde la ley defiende la libertad de todos representados por el Rey, frente al terrorismo y la exclusión.

Ya lo escribió Cervantes, por boca de D. Quijote: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos...”

...Hoy en Barcelona la Libertad ha triunfado sobre la maldad”

José Ramón Pin Arboledas habla sobre esta noticia:

Los Reyes han presidido este viernes en la plaza de Catalunya los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto, adonde han llegado acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. La llegada de los monarcas ha sido acogida con aplausos y algunos gritos de "viva el rey", mientras en una de las fachadas de la plaza hay una gran pancarta en la que podía leerse: "The spanish king is not welcome in the catalan countries" (El rey español no es bienvenido en los países catalanes), que ha sido colocada esta madrugada por grupos independentistas. Muchos ciudadanos con banderas de España se han situado delante del edificio donde está ubicada la pancarta en contra del Rey para pedir su retirada inminente.

Felipe VI y Doña Letizia han saludado a las autoridades presentes, entre las que se encontraban el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la mujer del exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva, Laura Masvidal. Después, junto a Sánchez y otras autoridades, han saludado hoy una por una a las víctimas y familiares a su salida. Después de seguir el homenaje desde una fila detrás de donde se situaban las víctimas, un total de 150 entre las que se encontraban heridos en los atentados y familiares de los fallecidos, los Reyes han ido estrechando las manos de todos ellas, y se ha visto cómo se paraban a conversar algunos minutos con alguna.