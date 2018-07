1967: el verano del año del AMOR

Y de AMOR vamos a hablar y mucho

Incluso vamos a cantar al AMOR

Porque si lo piensas, en realidad, solo necesitas AMOR

The Doors, The Who, The Beatles, sus canciones se cantaban, se bailaban, se tarareaban en la calle, en la ducha el verano de 1967, aquel verano en el que en las tropas americanas destacadas en Vietnam, uno de los batallones de Infantería de Marina sufrió una terrible emboscada al noreste de Con Thien. El balance hablaba de 84 muertos, 190 heridos y 9 desaparecidos, siendo la peor derrota en un día para los marines

Derrota que fue la gota que colmó el vaso para una sociedad, la estadounidense, que repudiaba esa guerra. Ante lo que consideraban que era "un callejón sin salida" comenzaron a salir en masa a la calle. 100.000 en San Francisco, la capital del movimiento hippie. 400.000 protestaron en Nueva York con Martin Luther King a la cabeza.

"Llega un momento en que el silencio es una traición" dijo en aquella manifestación Luther King, quizá por ello Muhammad Ali, Cassius Clay, se negó a alistarse en el ejército para no tener que ir a Vietnam.

1967 es el año de las dos caras, el de las protestas contra la guerra y la cara que más nos gusta, porque 1967 ES EL AÑO DEL AMOR. Sí, lo estás leyendo bien, el año del amor es 1967 y no como todo el mundo cree 1969. Woodstock solo pudo existir porque dos años antes eclosionaba la contracultura, el movimiento hippie

Cantaba Scott McKenzie: Si vas a San Francisco, asegúrate de llevar flores en el pelo... Si vas a San Francisco, el verano es el momento del amor. No era el único que lo decía, los de Liverpool lo ratificaban, All yoy need is love, TODO LO QUE NECESITAS ES AMOR

Los Escarabajos se escuchaban de norte a sur, de este a oeste gracias a la magia de la radio. Pero no fueron los únicos, aquel verano, fue el del primer álbum de The Doors, y conocimos a Jimi Hendrix, a Janis Joplin y a Pink Floyd

En 1967 la familia Buendía y sus 'Cien años de soledad' hacen historia y escriben con mayúsculas en la enciclopedia de la literatura universal el nombre de Gabriel García Márquez.

Ernesto Guevara muere en Bolivia en un enfrentamiento con el ejército boliviano. A 5.000 kilómetros de la Cuba de su revolución, el Che encontraba la muerte. Esa Cuba de la que tambió salió y a la que cantaba Luis Aguilé

En España eran los años de los guateques. Los chicos y las chicas de la época se reunían para bailar. Ellas esperaban muy recataditas a que sonara una canción lenta para que los chicos las sacasen a la pista. Pero había una chica que entonces triunfaba allá donde fuese porque todos los muchachos querían bailar con 'Lola'

'Lola', los Brincos, los guateques… Esas fiestas en las que se divertían los jóvenes de la época con un tocadiscos, bebidas y bocadillos. Así pasaban la tarde del domingo, con Rock and Roll, Twist y lentas

Ahora bien si hay que hablar de amor, aquí tenemos al que mejor lo sabe hacer

Era la segunda vez que Raphael acudía al Festival de Eurovisión y esta vez tocando el corazón. Por cierto, hablando de este órgano que a veces tantos disgustos nos da. En 1967 se conseguía todo un hito de la medicina, lo lograba un médico sudafricano, Christiaan Barnard al realizar el primer trasplante de corazón.

El primer trasplante de corazón, algo que antes solo podría haber ocurrido en el cine. O no. Pero era la forma que tenía de decirles que en el verano del 67 en la gran pantalla triunfaban un niño un pelín salvaje, un oso, una pantera, una serpiente y unos lobos...

Mowgli, Baloo, Bagheera nos seducían a todos tanto como la señora Robinson a un jovencísimo Dustin Hoofman

El gran actor francés Claude Rains fallecía aquel año.En 'Casablanca' había iniciado una gran amistad con Humphrey Bogart mientras despedían el avión que llevaba hacía la libertad a Ingrid Bergman. El inspector Louis Renault de Casablanca daba por concluida su idilio con el cine y en la tele, aquella que aún era en blanco y negro se veía 'Los vengadores'

'La casa de los Martínez', esta serie, sí , sí joven enganchado a las plataformas modernas, en 1967 había series y esta fue todo un éxito ya que mostraba en la pequeña caja tonta las peripecias domésticas de la que pretendía ser una típica familia española.

Y así el reloj fue marcando las horas, y fuimos pasando las hojas del calendario y nos fuimos haciendo mayores. Espero que te haya gustado aquel año que vivimos peligrosamente. Y si estás escuchando a la vez el audio de este Podcast, no des al stop, deja que llegue hasta el final, siempre hay sorpresas de último momento, o segundo.