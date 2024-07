¿Qué precauciones se deben tener para disfrutar del verano?

Cada vez suben más las temperaturas y lo único que nos apetece es ir a la playa o la piscina, pero incluso mientras nos relajamos o divertimos, en cualquiera de esos sitios, debemos tener precauciones para poder disfrutar sin riesgos, el director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, cuenta algunos consejos.

Cuando se trata de menores o personas mayores hay que extremar la vigilancia para prevenir accidentes, “no hay que dejar solos a los niños en ningún momento y hay que supervisar a los mayores por su condición física”, añade el director.

Algo tan sencillo como compartir un peine, un flotador o una toalla puede aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades y de proliferación bacteriana. Del mismo modo, en el caso de las piscinas hay que cuidar del estado y la calidad del agua. La presencia de un socorrista y de un vallado perimetral hace que el tiempo de recreo sea más seguro.

El experto habla también de la necesidad de obedecer a los socorristas, “en el caso de las piscinas controlan que no haya actividades inadecuadas para el baño colectivo y los de las playas controlan las banderas” que indican si el baño es posible o no.

Picaduras de medusas

Las picaduras de medusas son una de las circunstancias a las que nos podemos enfrentar, en este caso, en la playa, respecto a esto, la Consejería de Salud recuerda que las picaduras de medusa son, por lo general, molestas y algo dolorosas, pero cursan con síntomas leves en la mayoría de los casos.

Las consecuencias no suelen ser graves, ya que “en la Región no suele haber medusas que produzcan picaduras muy alarmantes, y este año tampoco estamos teniendo una cantidad de medusas alarmante”, dice Guillén.

Aun así, se debe tener precaución y evitar entrar en contacto con ellas, sobre todo con los ejemplares que la marea haya arrastrado a la orilla, ya que pueden ser más dañinos.

Los consejos que el experto nos recomienda si una medusa nos pica son: “acudir al puesto de socorro; tener cuidado si nos han quedado restos y retirarlos de una manera prudente; no restregar, sino hacer un lavado con el agua de mar, no con agua fría; en el trayecto hasta los servicios asistenciales se puede poner frío pero no en contacto con la piel”.