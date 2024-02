La delegada del Gobierno dice que el dispositivo en la Asamblea "fue suficiente y no hubo bloqueo"

La delegada del Gobierno de Murcia, Mariola Guevara, ha asegurado este viernes que no piensa dimitir, tal y como pide el PP, por los incidentes ocurridos el miércoles pasado a las puertas de la Asamblea Regional, porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo una labor “excepcional” ante estas manifestaciones ilegales.

Sobre los incidentes ocurridos el miércoles en Cartagena, Guevara ha explicado que estaba establecido, como se está haciendo todos estos días, un dispositivo preventivo, ya que no había ninguna información respecto a que allí se iban a dirigir tractores.

No obstante, a pesar de ello, se desplazaron al lugar 50 agentes "en el momento de más tensión", que fueron capaces de "bloquear a esos tractores y de evitar el colapso de la ciudad de Cartagena, que era uno de sus objetivos".

En este sentido, ha querido dejar claro que "en ningún momento hubo un cerco a la Asamblea Regional, allí había total movilidad, cualquier diputado que quisiera podía salir a pie o entrar".

"El único bloqueo que allí se produjo fue el del parking, es decir, si querían salir en su coche era cuando realmente no se podía porque esa salida sí estaba bloqueada", ha aclarado.

"Un poco de paciencia"

A su juicio, "simplemente había que tener un poquito de paciencia y esperar a que el dispositivo policial procediera a decir que ya podían salir". "Había que ser solamente prudentes y un poco pacientes para salir, no de manera precipitada, sino cuando supieran que estaban seguros para que la Policía Nacional los pudiese escoltar", ha insistido.

En ese momento, ha explicado, "los agentes estaban garantizando la integridad y la seguridad de los portavoces que en ese momento habían salido a hablar con los agricultores que estaban en esa manifestación".

Guevara ha negado rotundamente que le pidiera al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que se reuniera con los manifestantes para poder salir de allí.

Interlocutores válidos

Es más, ha criticado que esa reunión se produjera con los manifestantes allí congregados, ya que "los únicos interlocutores válidos de las organizaciones agrarias con las que podemos hablar son las que hoy están aquí reunidas: ASAJA, COAG y UPA".

"Por lo tanto, me sorprendió mucho dar voz y relevancia a agricultores independientes que no sabemos por quién están dirigidos", ha señalado.

Estas organizaciones agrarias son "los únicos interlocutores válidos a la hora de organizar cualquier tipo de manifestación en la que plantear sus reivindicaciones, unas reivindicaciones justas y necesarias".

Finalmente, ha querido poner en valor "la labor tan extraordinaria que están desarrollando estos días los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al intervenir en esas manifestaciones espontáneas en las que no tenemos previo aviso, y ser capaces de desbloquearlas y de no generar mayores problemas a la población". "Así que no voy a permitir que nadie cuestiones la extraordinaria labor que están realizando la Policía Nacional, Guardia Civil y Tráfico y que lo quieran empañar con ese suceso que estuvo controlado en todo momento y se disolvió en la mayor brevedad posible", ha concluido.