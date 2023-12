Así es la app donde se ganan descuentos para "tapear en Murcia": ya tiene más de 3.000 usuarios

Murcia es un lugar fantástico para tapear en cualquier época del año. La buena gastronomía se acompaña de una temperatura que invita a salir a las calles y disfrutar del recorrido de bar en bar disfrutando de esos pequeños bocados tan típicos de la zona. Eso ha hecho que sea un sitio ideal para el proyecto de Alianza WIN, un proyecto pionero que aúna a 30 bares y restaurantes de la capital. Se trata de una aplicación móvil que ofrece descuentos para ir de tapas.

De hecho, las cifras lo confirman: en sus primeros 60 días en funcionamiento, más de 3.000 personas han descargado la app para jugar en el móvil a juegos de habilidad, gratuitos y sin anuncios, y ganar descuentos en los 30 bares y restaurantes murcianos que se han unido a la iniciativa.

Hasta el momento, más de 680 comensales se han beneficiado de un descuento medio del 10,5% en sus consumos, gracias a que han canjeado los puntos winys previamente ganados en juegos similares al Sudoku o el Tetris.





En los primeros dos meses, el impacto de la app en la hostelería ha sido de 14.000 euros en consumiciones. Por otro lado, los usuarios han conseguido ahorrar algo más de 1.400 euros en total, unas cifras que prevén que se incrementen en fechas navideñas, ya que los winys conseguidos se pueden canjear en todos los productos de las cartas, durante todo el horario de apertura de cada local y sin restricciones de horas, días o temporadas.

Además, los puntos no caducan y son transferibles, es decir, los puede ganar una persona y consumirlos otra.





Incrementa el turismo

Un punto interesante en los primeros días de funcionamiento de la aplicación es que un tercio de los usuarios no pertenecen a la Región de Murcia, lo que significa que la app también puede fomentar el ‘turismo de tapeo’. El 12% residen en la Comunidad Valenciana, un 8% en la Comunidad de Madrid, otro 6% en Cataluña, etc. Entre ellos hay usuarios que muestran su disposición a visitar la ciudad para canjear sus puntos y disfrutar de la gastronomía murciana, que es muy variada. “De no haber sido por Alianza WIN no habría descubierto el encanto de esta ciudad”, asegura en su cuenta de Instagram Andrés, madrileño que hizo una escapada de fin de semana.

De hecho, 30 establecimientos forman parte de esta alianza: cocina de mercado, restaurantes de tapas, de gastronomía fusión y local, italianos, japos, hamburgueserías, vegetarianos e incluso uno con el reconocimiento de la Guía Michelin como Restaurante Recomendado. En su diversidad, todos comparten el impulso emprendedor a la innovación y la creatividad, no sólo en los fogones, también en la gestión de unos negocios que dan empleo a casi 300 personas durante todo el año.

Tras validar el proyecto en Murcia, los fundadores de esta iniciativa pionera proyectan su implantación en toda España con el apoyo de inversores europeos, entre los que se encuentran los propietarios de Val-Dieu, una de las pocas cervezas de abadía auténticas que aún existen en el mundo.