España está atravesando un verano anormalmente caluroso. Ya desde hace varias semanas se han registrado valores extremadamente altos, que han llevado a muchos ciudadanos a tomar medidas ante este calor. Y es que ya lo avisó la Agencia Estatal de Meteorología a finales del mes de mayo: España iba a atravesar un verano "más cálido de lo normal".

Y así está siendo. De hecho, el pasado 16 de mayo el Ministerio de Sanidad activó el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. Un plan cuyo objetivo es prevenir y reducir los efectos negativos del calor sobre la salud, en especial en los grupos más vulnerables: personas mayores, mujeres gestantes, niños y enfermos crónicos, además de aquellos colectivos que desempeñan su trabajo o realizan esfuerzos al aire libre. Un plan que se mantendrá hasta el próximo 30 de septiembre.

Sin embargo, muchas veces no es necesario esperar a una serie de recomendaciones, ya que muchos negocios acaban tomando decisiones de este tipo pensando en sus trabajadores. Es el caso del Restaurante Las Cumbres, situado en lo alto de Cabezo de Torres, en Murcia. El propietario de este local decidió publicar un post en su perfil de X en el que explicaba por qué tuvieron que negarle una mesa a un cliente que pedía comer en la terraza.





Pide una mesa en la terraza en un bar de Murcia y este es el motivo por el camarero se niega

En su perfil de X, el restaurante explica que esta situación tuvo lugar el pasado 10 de julio. "Al medio día la terraza la tenemos cerrada porque hace mucho calor", explican en el post, dejando claro que esa fue la respuesta que le dieron a unos clientes que solicitaban una mesa en el exterior. Premisa a la que ellos respondieron: "No nos importa que haga calor, la queremos fuera igualmente".





Algo que no gustó en absoluto al propietario del restaurante, quien inmediatamente respondió: "No, no es por ustedes, es que no vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados en la calle".

Un mensaje que ha tenido todo tipo de respuestas, también de gente quejándose de las temperaturas a las que trabajan los cocineros. "Supongo que solo pondréis comidas frías en verano para que el cocinero no pase calor, ¿no?", escribió un usuario. Una contestación a la que el propietario dejó claro que "el año pasado se puso en la cocina airé acondicionado para mejorar las condiciones de los que trabajan en cocina. Y próximamente también lo haremos en la zona de las brasas. Un saludo.", contestaron.





