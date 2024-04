Encuentra un objeto perdido en una habitación de hotel en Murcia, se lo da a su hija y no da crédito: "Todo"

De mayores dimensiones, con todo incluido y hasta más pequeños y económicos. Hay cantidad de tipos de alojamientos, además de mitos más extendidos sobre los hoteles. En esta ocasión, la hija de una limpiadora de Murcia que se encarga de estas habitaciones habla en TikTok sobre lo que sucede con los objetos perdidos que se dejan los extranjeros.

En cualquier hotel del mundo es imposible encontrar una habitación igual a otra. Por más empeño que le pongan, siempre habrá un detalle que marque la diferencia. Y no será solo por la vista, el ruido exterior o la luz natural de que gocen. La disparidad en la estructura también hace de imposible el cumplimiento este mito.

La experiencia es muy importante. Las opiniones de los viajeros contrastan en lo que tiene que ver con la comodidad de las camas donde se han alojado. Así, algunos echan por tierra los colchones de los hoteles más prestigiosos, mientras que otros alaban los de establecimientos como moteles de carretera.

Los viajeros siguen prefiriendo alojarse en un hotel. Es, sin duda alguna, la opción ganadora. Lunas de miel gratuitas, habitaciones malditas, reservas de última hora más caras... Son muchas las leyendas más extendidas en la historia hotelera, pero sobre los objetos perdidos hay mucho que desconoces.

A pesar de la irrupción de todo tipo de alojamientos en el escenario vacacional a nivel mundial, como los apartamentos, los albergues, los hostales, los campings, los glampings y el couchsurfing, lo cierto es que las cadenas hoteleras siguen siendo las líderes indiscutibles del mercado.

En un hotel, todas las habitaciones del mismo rango de precio son iguales. Este mito ha sido extendido, precisamente, por los mismos hoteleros y sus trabajadores. Y no es cierto. Suelen esgrimirlo cuando algún cliente se queja de que su habitación es peor, por ejemplo, que la del piso superior, a pesar de que tienen el mismo precio.

También existe un mito sobre la habitación número 13. Hemos visto en las películas que están rodeadas de misterios y se cree que en muchos alojamientos se ha eliminado. Pero no es cierto, no se eliminan porque es un hecho que puede desorientar a sus clientes y no es algo demasiado práctico.

Aunque la clasificación de los hoteles por sus estrellas se creó precisamente para medir la calidad de los mismos, hoy en día es un criterio que genera bastante debate en el sector. Por norma general, un hotel de 5 estrellas será mejor que uno de 3, pero hay muchas excepciones para bien y para mal.

¿Quién no se ha olvidado de algo en un hotel tras unas vacaciones? La tendencia general es llamar por teléfono al hotel, avisar acerca del objeto que te has olvidado y tratar de encontrar una solución para recuperarlo lo antes posible. Pero, ¿y si nos damos cuenta al cabo de varios días? Con este vídeo de TikTok puedes salir de dudas.

La usuaria de la red social explica que su madre es limpiadora de hotel y se encarga de enseñar algunos de los objetos que, después de varios meses de no haber sido reclamados, se los dan a los trabajadores. Especialmente, se tratan de objetos que se olvidan los extranjeros.