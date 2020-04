“No dejamos de contemplar a Cristo en la cruz cuando vemos a los enfermos, a los que sufren por el COVID19"

“Pido a Dios que, al venerar el signo de la cruz, os conceda el Señor un corazón grande para amar, capacidad para percibir las necesidades de los hermanos y la fuerza necesaria para ayudarles”. En el día en el que la Iglesia venera la cruz, no como instrumento de martirio y muerte sino como signo de salvación, el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, ha presidido los Oficios de este Viernes Santo, a las 17:00 horas, retransmitidos por Popular Televisión desde la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal.

Tras escuchar la narración de la Pasión de Cristo, el obispo ha hablado en su homilía del sentido de la cruz, que para los cristianos no es otro que «el amor de Dios… En el proyecto de Dios “dar a su Hijo” significaba “entregarlo a la muerte en la cruz”». Ha explicado que la cruz del Señor revela “el rostro de Dios”, porque “Dios, en Jesús, baja hasta lo más hondo de la condición humana, allí donde ni uno mismo puede llegar. Su Hijo destrozado, surcado por una crueldad real es la expresión más paradójica del deseo de mostrarnos su rostro”.

Dirigiéndose a quienes seguían la celebración desde sus hogares, el obispo ha vuelto a realizar una llamada a la esperanza: “Ya sé que este año es distinto, pero no dejamos de contemplar a Cristo en la cruz cuando vemos a los enfermos, a los que sufren por el contagio del Covid-19, a las familias que han perdido un ser querido y no se han podido despedir de él, a los que andan perdidos y no saben responder a este reto y sufren porque no lo entienden. Cristo sigue clavado en la cruz ante las injusticias, violencias, engaños y falta de caridad… A ver si podemos desprendernos de nuestras miserias y pecados, de nuestras faltas de fe, de caridad y de esperanza… a ver si nuestra participación en el triunfo sobre la muerte de Jesús nos hace ver la luz”.

Para que los fieles puedan venerar la cruz desde sus hogares, Popular Televisión ofrecerá, a través de su canal de YouTube, la imagen de Cristo crucificado hasta mañana. La retransmisión de la Vigilia Pascual del Sábado Santo será a las 21:00 horas.