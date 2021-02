Podemos: "Los fondos europeos pueden acabar como las vacunas, repartidos entre amigos de López Miras"

El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha lanzado una "señal de alarma" sobre los fondos europeos que el Gobierno de España destinará a la comunidad autónoma y ha advertido que, en lugar de destinarse a "sectores estratégicos para la transformación económica" y al "refuerzo de unos servicios públicos que se han demostrado imprescindibles para hacer frente a momentos como el actual", podrían "acabar como las vacunas contra la covid, repartidos entre los amigos de López Miras y las redes clientelares del Partido Popular".

Sánchez Serna ha criticado que el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, hable de "falta de transparencia del Gobierno de España respecto a la gestión de los fondos europeos", cuando la Región de Murcia ha presentado más de mil proyectos que "no pueden consultarse en ningún sitio", ya que no están abiertos a consulta pública, según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Para el diputado, se trata de una estrategia "típica de este Gobierno regional, experto en ver la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio". Además, el también diputado estatal de Unidas Podemos ha denunciado que "nadie está explicando qué criterios han seguido las Consejerías para priorizar a unas pocas empresas o a unos ayuntamientos, y dejar fuera a la mayoría".

Por otra parte, Sánchez Serna ha criticado que el ejecutivo de López Miras "haya presupuestado proyectos que costarían más de 15.000 millones de euros, cuando el total de estos fondos para todo el Estado no supera los 78.000 millones, por lo que es evidente que no todos pasarán una criba que no sabemos quién ni en base a qué criterios se va a realizar".

Frente a la opacidad del Gobierno regional, ya durante la Comisión de Reactivación, Podemos propuso la creación de una Oficina de Captación de Fondos, "abierta a todas las administraciones, instituciones de esta Región y a todas las empresas, que opere con criterios públicos y transparentes".

La propuesta fue rechazada por Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, la formación vuelve a poner encima de la mesa la conveniencia de impulsar un comité público para el reparto de fondos, "abierto a todos los actores de la sociedad civil, asociaciones de vecinos, comerciantes, pymes, colectivos que defienden el medioambiente y un desarrollo sostenible y un largo etcétera de la sociedad murciana". Esta sería, según Sánchez Serna, la única forma de acabar con "chiringuitos y decisiones tomadas a puerta cerrada con los amigos de siempre".

El diputado de Unidas Podemos ha exigido que no se repitan "peligrosos y bochornosos precedentes" en el caso de los fondos europeos, evitando situaciones como la vivida cuando López Miras y Celdrán "lloraban amargamente en julio por el reparto del fondo Covid", pero siete meses después, la realidad es que el Gobierno de la Región de Murcia ha recibido 411 millones de euros y nadie sabe en qué se ha gastado el dinero, aunque tenemos algunas pistas".

Sánchez Serna ha lamentado que cuando más hacía falta reforzar la sanidad, López Miras ha preferido reducir el déficit generado por su gestión catastrófica en 191 millones, dedicando el dinero a pagar facturas que tenían en los cajones y a tapar los agujeros de sus proyectos ruinosos".

El coordinador autonómico de Podemos ha considerado que con esos fondos debería "haberse contratado más personal sanitario y más profesores", además de destinarse a "ofrecer ayudas a los sectores más afectados como la hostelería, el turismo y el pequeño comercio". Sin embargo, López Miras ha elegido no poner en marcha líneas de ayuda suficientes, y las que ha puesto han beneficiado "sobre todo a las empresas del sector del juego, negocios que han recibido diez veces más que los pequeños hosteleros".

Por su parte, el diputado autonómico de Podemos en la Asamblea Regional, Rafael Esteban, ha criticado que López Miras no haya contado con los partidos de la oposición, ni con expertos o colectivos que incomoden al actual Gobierno regional o puedan aportar una visión diferente en materia de modernización de nuestras estructuras económicas y productivas.

Para el diputado, el presidente autonómico "ha tirado de la red clientelar habitual que tiene instalada en la Comunidad Autónoma: Croem, Proexport, Ucomur, etc...".

Esteban ha asegurado que la Unión Europea se encuentra "ante un reto de dimensiones desconocidas desde el Plan Marshall", ya que de estos fondos "depende una parte importante de la modernización de nuestra economía y mejora del modelo productivo y del horizonte medioambiental". Por ello, ha apostado porque las sociedades democráticas cuenten "con todos los recursos posibles, con la mayor participación y con la máxima transparencia para decidir hacia donde avanzar en el futuro".