El cantante y compositor sueco Jay-Jay Johanson presenta en el Teatro Circo su álbum ‘Kings Cross’

El Teatro Circo Murcia (TCM) acoge esta semana propuestas de danza, música y circo entre las que destaca el concierto del cantante sueco Jay-Jay Johanson, quien presentará su trabajo ‘Kings Cross' en el escenario murciano tras haber tenido que suspender su actuación la pasada temporada. El concierto ha sido de nuevo programado, al igual que el resto de espectáculos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene y reducción de aforo marcadas por la normativa para hacer frente a la COVID-19.

La programación semanal del TCM comenzará esta noche con ‘GET NO', un espectáculo de danza contemporánea de la compañía La Quebrá que dirige la bailarina y coreógrafa ciezana afincada en Barcelona Irene García. Licenciada en danza Clásica por el Conservatorio de Murcia, García cursó el Grado Superior de Coreografía entre el CSD María de Ávila y el Institut del Teatre de Barcelona. Dedicada a la creación y a la docencia, compagina el trabajo de dirección y coreografía en La Quebrá con su faceta pedagógica, acercando al público a la danza contemporánea a través de propuestas que combinan el humor y la proximidad y entendiendo la danza como un medio de comunicación, de reivindicación y de cohesión social.

‘GET NO', obra finalista del Premio IT Dansa de Barcelona, es una pieza sobre la satisfacción y los aviones. De la mano de los bailarines de la compañía, el público viajará a un ‘no lugar' desde el que contemplar nuevas historias; a un aeropuerto cualquiera, con sus rincones y sus encuentros fugaces, para explorar el deseo de seguir, el deseo de cambio... Esa insatisfacción constante que llega cuando el tiempo pasa y el vacío no cesa.

Las entradas para ‘GET NO' se pueden adquirir por 10 euros en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio de cada representación) y también a través de internet, en la web www.teatrocircomurcia.es.

Música

La música llegará al TCM mañana jueves, 15 de octubre (21h) con Jay-Jay Johanson y los temas de su último álbum, ‘Kings Cross'. Tras más de dos décadas de carrera sobre los escenarios, el crooner sueco sigue sumando en su haber canciones melancólicas y elegantes con su fórmula infalible, mostrando de nuevo ante el público un depurado directo y una magnética personalidad alejada de modas.

Johanson comenzó a los siete años a estudiar en el conservatorio, donde aprendió a tocar el piano, el saxofón y el clarinete. Durante su juventud, compaginó sus estudios de Diseño con su trabajo como DJ y en 1996 publicó su primer álbum (‘Whiskey'), en el que ya se podían encontrar las claves de su música: el aire melancólico y sugerente, los sonidos más cercanos al jazz e incluso a la bossa nova y su característica forma de cantar, que le acerca a los crooners de los años 50. Las entradas para su concierto en el TCM están también a la venta, por 18 euros, en taquilla y a través de la página web del teatro.

La música seguirá mañana jueves con la final del CreaMurcia Canción de Autor. Por primera vez en sus 28 años de historia, el jurado ha elegido a cuatro finalistas en vez de tres por el alto nivel de los participantes. Son Álvaro Halley, Jorge Bayle, Antonio Serrano y Pianissimo. Y dos de ellos, Antonio Serrano y Jorge Bayle, repiten además experiencia tras quedar finalistas en la última edición.

Por el CreaMurcia Canción de Autor han pasado artistas como Rozalén, Diego Cantero (Funambulista), Alondra Bentltey, Raúl Frutos (Crudo Pimento), Aarón Sáez (Varry Brava), Road Ramos, Muerdo, Rey Lobo o Carmesí, ganadora de la última edición que se encuentra ya promocionando su primer disco. Nombres a los que esta semana se sumará el del ganador de esta nueva edición. Las invitaciones para asistir a la final se podrán recoger en taquilla desde dos horas antes del inicio y las actuaciones también se retransmitirán en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Murcia.

Circo en familia

La oferta del TCM para esta semana finalizará el domingo con ‘Baby Circus', un espectáculo familiar protagonizado por Tina Mandarina. Con su pequeña carpa de circo y su maleta llena de imaginación, Tina conducirá a los más pequeños por el fascinante mundo del circo a través de sus malabares, trucos de magia, sus muñecos, las pompas gigantes y hasta un simpático león.

‘Baby Circus', de Espectáculos Mandarina, es una propuesta escénica de pequeño formato para bebés y niños de hasta 3 años y las entradas se pueden adquirir (en taquilla y a través de internet) por el precio de cinco euros. Tendrá lugar este domingo, 18 de octubre, y hay dos pases programados, a las 11 y a las 12:30 horas. Toda la información sobre los espectáculos está disponible en www.teatrocircomurcia.es.