El PP rechaza que el PSOE le de lecciones sobre el Mar Menor

El diputado regional del PP, Jesús Cano, ha rechazado que el Partido Socialista de Pedro Sánchez les de lecciones es sobre el Mar Menor porque "su bagaje se cuenta, hasta el momento, por cero actuaciones y cero euros, frente a los 55 millones de euros que Ejecutivo regional ha destinado este año al Mar Menor".

"Que expliquen, si tan implicados están, por qué han abandonado el proyecto vertido cero y dónde están las inversiones para reducir el agua que transcurre por las ramblas y rebajar el nivel del acuífero", ha exigido el parlamentario popular en una nota de prensa.

El Partido Socialista, ha afirmado el diputado, "lo único que ha hecho hasta el momento en el Mar Menor ha sido señalar y culpabilizar a los agricultores y poner trabas".

"Quien no cree en compatibilizar desarrollo económico y social y en la recuperación del Mar Menor es el Gobierno socialista. Ellos demonizan a la agricultura", ha apuntado Cano.

En esta línea, ha apuntado al PSOE como "responsable directo de la situación actual, ellos son quienes deben resolverla".

El PSOE, ha afirmado Cano, "se dedica a poner palos en las ruedas. Si no quieren colaborar, que no molesten, que no nos impidan al resto trabajar por el Mar Menor como ya lo hacemos".

Cano ha desatacado las actuaciones del Gobierno regional, como el proyecto de Biorreactores "que comienza a ejecutarse próximamente"; el tanque de tormentas de Torre Pacheco, "que ya está en construcción"; los colectores de Los Alcázares; la retirada continua de biomasa; la construcción de cinco balnearios en las zonas donde históricamente se acumulan fangos; o la protección de la nacra, entre muchos otros.